SUKOB U OPASNOJ FAZI

Bliski istok zahvatila lančana eskalacija: Evo koja su sve područja pogođena usred razornih valova napada

Autor
Lorena Posavec
02.03.2026.
u 18:03

Iranski odgovor nije ostao ograničen samo na izraelski teritorij već je raspršen po širem području Bliskog istoka

Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael zajedničkim snagama napali Iran u operaciji nazvanoj Epic Fury, sukob se proširio po cijelom Bliskom istoku te je ušao u najopasniju fazu dosad, pretvarajući se iz ciljane vojne operacije u regionalnu eskalaciju. Nakon koordiniranih američko-izraelskih udara na iranske vojne i strateške ciljeve, uslijedio je snažan odgovor Teherana i njegovih saveznika, čime je ratni krug proširen daleko izvan granica same Islamske Republike. Najžešći udari izvedeni su unutar Irana, osobito u području oko glavnog grada Teherana, koji je bio jedna od glavnih meta napada. Pogođeno je najmanje 14 gradova, najviše na zapadu i jugu zemlje, uključujući područja uz granicu s Irakom te obalne dijelove uz Perzijski zaljev. Napadi su zahvatili više lokacija povezanih s vojnom infrastrukturom i strateškim objektima, a eksplozije su zabilježene i u središnjim dijelovima zemlje. Intenzitet udara pokazuje da su operacije bile usmjerene na oslabljivanje iranskih obrambenih i zapovjednih kapaciteta.

Iranski odgovor nije ostao ograničen na izraelski teritorij. Raketni i dronski napadi zahvatili su Izrael, gdje su aktivirani sustavi protuzračne obrane u više gradova. Istodobno su napadi dolazili i iz Libanona, čime je otvorena dodatna sjeverna fronta. Projektili i dronovi zabilježeni su i iznad Jordana i Cipra, dok su pojedini udari i presretanja registrirani u zračnom prostoru Iraka. Britanske snage oborile su iranski dron u Iraku za koji se tvrdilo da je bio usmjeren prema zapadnoj bazi u zemlji, dok je iranski projektil pao 400 metara od britanskog osoblja koje je sudjelovalo u operacijama protiv Islamske države. Sukob se proširio i na područje Perzijskog zaljeva. Eksplozije i uzbune zabilježene su u Abu Dhabiju i Dubaiju na području UAE, dok su incidenti prijavljeni i na teritoriju Saudijske Arabije, uključujući područje oko Rijada. Napetosti su se prelile i prema drugim obalnim zemljama zaljeva - Katru, Bahreinu i Kuvajtu gdje su također zabilježeni udari.

Foto: Večernji list

Geografski raspored pogođenih mjesta pokazuje da je riječ o širokoj regionalnoj eskalaciji u kojoj više nijedna strana ne djeluje isključivo unutar vlastitih granica. Dok su američko-izraelski napadi koncentrirani duboko unutar Irana, iranski i saveznički odgovor raspršen je po širem području Bliskog istoka, od Izraela i Libanona do drugih zemalja Zaljeva. Analitičari upozoravaju da ovaj ciklus napada i odmazda predstavlja kritičnu eskalaciju odnosa između SAD-a i Izraela s jedne strane, te Irana i njegovih saveznika s druge, s potencijalom da preraste u dugotrajnu regionalnu krizu. Mnogi međunarodni akteri pozivaju na hitnu deeskalaciju i diplomatske pregovore kako bi se spriječilo potpuno urušavanje stabilnosti Bliskog istoka. 

Sukob je doveo i do zatvaranja velikih zračnih koridora, prekida međunarodnog zračnog prometa i velikih poremećaja u civilnom i trgovačkom prometu diljem regije. Aerodromi u Dohi, Dubaiju, Abu Dhabiju i Kuwait Cityju bili su zatvoreni, a stotine letova otkazano ili preusmjereno. Također se bilježe i žrtve među civilima, kako unutar Irana, tako i u pogođenim gradovima izvan njega, a u sukobu su poginula i četiri američka vojnika. 

FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Ključne riječi
napad na Iran sukob na Bliskom istoku Bliski istok SAD Izrael Iran

BI
bikica7
18:31 02.03.2026.

Daj ne lažite, veličate nekoliko mrtvih od strane Irana a zanemarujete da je režim obezglavnjen s tešk8m razaranjima u 135 gradova. Koliko ste opčinjeni s zlocinačkim Iranskim vlastodršcima.

