Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FIFA PRATI SITUACIJU

Sprema se kaos na svjetskom prvenstvu, jedna država odustaje od nastupa?! 'Nerealno i neprimjereno'

FIFA World Cup 2026 Draw
MANDEL NGAN/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.03.2026.
u 18:07

Iran bio trebao igrati u skupini G zajedno s reprezentacijama Belgije, Egipta i Novog Zelanda, a sve tri utakmice bi trebao igrati u SAD

Nastup iranske nogometne reprezentacije na skorašnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu upitan je nakon vojnog napada američko-izraelskih snaga na tu zemlju. SAD i Izrael od subote izvode koordinirane napade na Iran u kojima je ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i deseci drugih visokih dužnosnika.

To je izazvalo iranski odgovor koji je usmjerio rakete na američke saveznike, uključujući domaćina Svjetskog prvenstva 2022. Katar, te Saudijsku Arabiju, koju je FIFA odabrala za domaćina Svjetskog prvenstva 2034. godine.

"Ono što je sigurno jest da nakon ovog napada ne možemo očekivati ​​da s nadom gledamo na Svjetsko prvenstvo," kazao je čelnik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj za Varzesh3 nakon zračnih napada.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je prošle godine primio prvu FIFA-inu nagradu za mir, kazao je u nedjelju kako očekuje da će se borbe u Iranu nastaviti potencijalno još četiri tjedna. Međunarodna nogometna federacija (FIFA) za sada nije komentirala nastalu situaciju, glavni tajnik Mattias Grafstrom je tek poručio kako krovna nogometna organizacija "pratiti razvoj događaja oko svih pitanja diljem svijeta".

Šef radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo Andrew Giuliani pohvalio je Trumpa zbog poduzimanja mjera protiv Irana.

"Moje srce je s tisućama obitelji američkih vojnika koji su bili žrtve ajatolahove misije 'Smrt Americi'. Glava zmije koja je širila tu odvratnu poruku sada je odsječena i molim se da iranski narod iskoristi svoju slobodu," napisao je Giuliani u subotu na društvenim mrežama.

"Sutra ćemo se baviti nogometnim utakmicama, večeras slavimo njihovu priliku za slobodu," dodao je.

Iran bio trebao igrati u skupini G zajedno s reprezentacijama Belgije, Egipta i Novog Zelanda, a sve tri utakmice bi trebao igrati u SAD.

Pravila FIFA-inog Svjetskog prvenstva predviđaju povlačenje ili isključenje momčadi s turnira, iako je pravni jezik, blago rečeno, nejasan navodi ESPN. U tom scenariju, prema članku 6.7, "FIFA će odlučiti o tom pitanju prema vlastitom nahođenju i poduzeti sve mjere koje smatra potrebnim. FIFA može odlučiti zamijeniti dotičnog sudionika drugim," stoji u pravilima. Ako se Iran povuče, vjerojatna zamjena iz Azije trebao bi biti Irak ili Ujedinjeni Arapski Emirati.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda
Ključne riječi
FIFA Sjedinjene Američke Države SP 2026. svjetsko prvenstvo Iran

Komentara 1

Pogledaj Sve
NI
niko63
18:38 02.03.2026.

Sve države koje drže do svoje samostalnosti bi trebale bojkotirati ovo prvenstvo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!