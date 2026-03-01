Rudeš slavio u Zmijavcima i preuzeo vrh Prve NL

Nogometaši Rudeša preuzeli su vrh drugoligaškog poretka minimalnom pobjedom nad Croatijom u Zmijavcima 1:0. Pogodak vrijedan tri boda postigao je spretni i okretni centarfor Duje Korać u 33. minuti.

Bila je to uzbudljiva predstava u kojoj je domaćin imao izrazitije prigode, nešto je promašio, a nešto je i obranio sjajni mladi vratar Rudeša Anthony Pavlešić. U posljednjoj minuti bio je isključen vratar Croatije Mario Gudelj, a i s deset igrača domaćin je u posljednjim sekundama propustio priliku za izjednačenje.

Rudešu su rezultati u 20. kolu SuperSport Prve NL išli na ruku pa je momčad trenera Alena Peternaca ponovno vodeća. Peternac u tri utakmice na klupi Zagrepčana ima dvije pobjede i jedan poraz, i s tim je učinkom ponovno usmjerio brod Rudeša prema prvoligaškoj luci.

Rezultati 20. kola: Sesvete - Karlovac 3:0, Dubrava TK - Cibalia 2:1, Dugopolje - Opatija 1:1, Hrvace - Bijelo Brdo 1:0, Jarun - Orijent 1:2, Crotia Zmijavci - Rudeš 0:1.

Redoslijed: 1. Rudeš 38 bodova, 2. Cibalia 35, 3. Dugopolje 34, 4. Karlovac 30, 5. Sesvete 29, 6. Dubrava TK 29...