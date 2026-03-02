Eksplozije u Libanonu i na Cipru; Trump: 'Svi koji žele na vlast u Iranu su mrtvi'

Američke i izraelske operacije protiv Irana nastavljaju se treći dan, kao i iranska odmzda.

Zabilježene su eksplozije u Libanonu i na Cipru.

Donald Trump rekao je da će američki napadi nastaviti "punom snagom"

Tijek događaja: 6:05 - Izraelska vojska izjavila je da će pojačati i intenzivirati svoje napade na Libanon te da je pojačala raspoređivanje trupa duž granice. "Ubrzo nakon Hezbollahove raketne paljbe... pokrenuli smo prvi široki val napada u Bejrutu i južnom Libanonu, ciljajući na visoke operativce, sjedišta i terorističku infrastrukturu", rekao je načelnik izraelskog Sjevernog zapovjedništva, general-major Rafi Milo.

5:54 - Predsjednik Donald Trump rekao je za ABC News da su potencijalni kandidati koje su SAD identificirale kao one koji bi mogli preuzeti Iran ubijeni u subotnjim zajedničkim napadima SAD-a i Izraela. "Napad je bio toliko uspješan da je izbacio većinu kandidata", rekao je Trump. "Neće biti nitko na koga smo mislili jer su svi mrtvi", dodao je. Trumpovi komentari dolaze u trenutku kada se pojavljuju pitanja o tome kako će se odvijati tranzicija vlasti u Iranu nakon smrti dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe. "Ja sam ga uhvatio prije nego što je on mene. Pokušali su dvaput. Pa, ja sam ga prvi uhvatio", kazao je. Ministarstvo pravosuđa je 2024. godine podiglo savezne optužnice u osujećenoj zavjeri za ubojstvo Trumpa prije predsjedničkih izbora. Prema sudskim dokumentima, iranski dužnosnici zamolili su jednog od osumnjičenika, Farhada Shakerija, da se usredotoči na nadzor i konačno ubojstvo Trumpa.

5:41 - Iranski visoki dužnosnik za nacionalnu sigurnost Ali Larijani rekao je da Iran "neće pregovarati sa Sjedinjenim Državama". Larijani, koji je jedna od najmoćnijih osoba u zemlji, dao je komentar odgovarajući na medijske izvještaje koji sugeriraju da se Iran obratio Sjedinjenim Državama preko posrednika tražeći nastavak pregovora. Američki predsjednik Donald Trump "gurnuo je regiju u kaos svojim 'lažnim nadama' i sada je zabrinut zbog daljnjih žrtava američkih vojnika", objavio je Larijani, tajnik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti na X-u. "Svojim sumanutim postupcima pretvorio je svoj vlastiti slogan 'Amerika na prvom mjestu' u 'Izrael na prvom mjestu' i žrtvovao američke vojnike za izraelsku težnju za moći“, dodao je.

5:40 - SAD je potvrdio da i trećeg dana sukoba još uvijek bombardira Iran.

U.S. forces are taking bold action to eliminate imminent threats posed by the Iranian regime. Strikes continue. pic.twitter.com/z1x07D7APl — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

5:35 - Izrael je stanovnicima više od 50 gradova i sela u Libanonu rekao da se evakuiraju, upozorivši na napade. Ljudi u određenim područjima moraju se udaljiti najmanje 1000 metara na otvorene prostore. "Radi vaše sigurnosti, morate odmah evakuirati svoje domove i udaljiti se najmanje 1000 metara od sela na otvorena područja", stoji u upozorenju. "Svatko tko je u blizini članova Hezbollaha, njegovih objekata ili vojne imovine dovodi svoj život u opasnost", poručili su.

5:00 - Eksplozije su odjeknul iznad Kuvajta u ponedjeljak ujutro po lokalnom vremenu dok je protuzračna obrana presrela "neprijateljske dronove" koji su se približavali zemlji "pomorskim rutama", izvijestili su državni mediji. Kuvajtske snage protuzračne obrane oborile su "većinu" dronova, rekao je glavni direktor civilne obrane za državnu kuvajtsku novinsku agenciju. Nije bilo prijavljenih žrtava u presretanjima, javila je novinska agencija.