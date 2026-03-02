Energetski šok za Hrvatsku: Katar obustavio proizvodnju LNG-a, žrtva i terminal na Krku

Ratni šok s Bliskog istoka pogađa izravno i Hrvatsku. Napad na Iran i eskalacija rata rade ogroman pritisak na energetska tržišta: državni proizvođač Qatar Energy privremeno je zaustavio proizvodnju ukapljenog prirodnog plina (LNG). Prekid jednog od najvažnijih svjetskih dobavljača ukapljenog prirodnog plina mogao bi izazvati najveće poremećaje na globalnom tržištu plina od početka rata u Ukrajini 2022. Europa i Azija posebno su pogođene, jer mnoge zemlje uvelike ovise o isporukama LNG-a iz Katara. I dio plina za LNG terminal na Krku stiže iz Katara.

Reakcija na burzama bila je oštra. Na europskoj veleprodajnoj platformi cijene ugovora o prirodnom plinu TTF-a u ponedjeljak su povremeno rasle za gotovo 50 posto. Trenutačna cijena je oko 47 eura po megavatsatu. Analitičari upozoravaju na daljnji potencijal rasta: Prema analitičkoj tvrtki ICIS, cijene bi mogle porasti i do 90 eura ako prekid proizvodnje i mogući poremećaji u opskrbi potraju dulje vrijeme.

Malo je vjerojatno da će potrošači odmah primijetiti porast cijena, jer veleprodajne cijene utječu na kućanstva i poduzeća tek s odgodom. Međutim, ako kriza potraje, troškovi energije vjerojatno će ponovno porasti – što predstavlja rizik za inflaciju, recesiju i opskrbu energijom u Europi.

Katar proizvodi oko 20 posto LNG-a na svijetu i drugi je najveći izvoznik nakon SAD-a. Iz Azije je osamdeset i dva posto njegovih kupaca. Val napada koji je ušao u treći dan prekinuo je većinu proizvodnje nafte u iračkom Kurdistanu kao i u nekoliko plinskih polja u Izraelu, što je dovelo do smanjenja isporuka Egiptu. Cijena nafte porasla je za 13 posto iznad 82 dolara po barelu, najviše od siječnja 2025.

Iran, treći najveći izvoznik nafte u okviru OPEC-a, zadovoljava oko 4,5 posto globalnih potreba.