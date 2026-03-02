Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSLJEDNICE UDARA NA IRAN

Energetski šok za Hrvatsku: Katar obustavio proizvodnju LNG-a, žrtva i terminal na Krku

Omišalj: LNG terminal na Krku
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Antonio Mandir
02.03.2026.
u 15:43

Na europskoj veleprodajnoj platformi cijene ugovora o prirodnom plinu TTF-a u ponedjeljak su povremeno rasle za gotovo 50 posto

Ratni šok s Bliskog istoka pogađa izravno i Hrvatsku. Napad na Iran i eskalacija rata rade ogroman pritisak na energetska tržišta: državni proizvođač Qatar Energy privremeno je zaustavio proizvodnju ukapljenog prirodnog plina (LNG). Prekid jednog od najvažnijih svjetskih dobavljača ukapljenog prirodnog plina mogao bi izazvati najveće poremećaje na globalnom tržištu plina od početka rata u Ukrajini 2022. Europa i Azija posebno su pogođene, jer mnoge zemlje uvelike ovise o isporukama LNG-a iz Katara. I dio plina za LNG terminal na Krku stiže iz Katara.

Reakcija na burzama bila je oštra. Na europskoj veleprodajnoj platformi cijene ugovora o prirodnom plinu TTF-a u ponedjeljak su povremeno rasle za gotovo 50 posto. Trenutačna cijena je oko 47 eura po megavatsatu. Analitičari upozoravaju na daljnji potencijal rasta: Prema analitičkoj tvrtki ICIS, cijene bi mogle porasti i do 90 eura ako prekid proizvodnje i mogući poremećaji u opskrbi potraju dulje vrijeme.

Malo je vjerojatno da će potrošači odmah primijetiti porast cijena, jer veleprodajne cijene utječu na kućanstva i poduzeća tek s odgodom. Međutim, ako kriza potraje, troškovi energije vjerojatno će ponovno porasti – što predstavlja rizik za inflaciju, recesiju i opskrbu energijom u Europi. 

Katar proizvodi oko 20 posto LNG-a na svijetu i drugi je najveći izvoznik nakon SAD-a. Iz Azije je osamdeset i dva posto njegovih kupaca. Val napada koji je ušao u treći dan prekinuo je većinu proizvodnje nafte u iračkom Kurdistanu kao i u nekoliko plinskih polja u Izraelu, što je dovelo do smanjenja isporuka Egiptu. Cijena nafte porasla je za 13 posto iznad 82 dolara po barelu, najviše od siječnja 2025.

Iran, treći najveći izvoznik nafte u okviru OPEC-a, zadovoljava oko 4,5 posto globalnih potreba.

Ključne riječi
Omišalj LNG Katar Iran

Komentara 30

Pogledaj Sve
KR
kruti132
16:25 02.03.2026.

katra drug mandir, iz KATRA!!!!

PI
Prezime i ime
16:17 02.03.2026.

Nema problema. Mi Hrvati budemo za Trumpa zivili i bez plina i nafte. I bez struje ako treba...

AG
Agram1960
16:08 02.03.2026.

Odjednom će Valjati i nafta i plin iz Rusije.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!