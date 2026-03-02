Naši Portali
EK UZ HRVATSKU

Orbánov naftni 'sendvič': Prvo hvali Hrvatsku, pa postavlja ultimatum
Autor
Sandra Veljković
02.03.2026.
19:33

Prije Orbánova ultimativnog tona Ursula je već povukla potez — i jasno signalizirala kome Bruxelles vjeruje

Dođe li tanker za MOL u Omišalj, Hrvatska ne može odbiti iskrcaj nafte i njezin transport prema Mađarskoj – napokon se o cijeloj naftno-političkoj-ekonomskoj te mađarskoj predizbornoj priči oglasio tamošnji premijer Viktor Orbán. Apostrofirao je da je to "ugovorna obveza Hrvatske", u kontekstu kad im nafta ne stiže preko Družba naftovoda. Je li to još jedan ultimatum? Iz dana u dan u Omišalj zaista dolaze MOL-ovio tankeri, normalno iskrcavaju i dalje transportiraju naftu. Samo – ta nafta nije ruska. Gdje je taj tanker s ruskom naftom? Je li sad već postao Ukleti Holandez?

S druge strane, poruka Europske komisije od prije neki dan da je odluka o transportu ruske nafte na Hrvatskoj jedina je zapravo moguća: svaka država sama provodi sankcije EU i može odlučiti što hoće. Općenito, ako odluči nešto što nije u skladu s EU pravilima – a tu se sve vrti oko toga – može se pokrenuti proces protiv nje. Konkretno, u ovom slučaju bi se moglo ići na pitanje funkcioniranja zajedničkog tržišta. No postoji jedan vrlo jak signal u čijem taboru je Europska komisija – a to je hrvatski. Netom prije te, vrlo općenite i jedine moguće, izjave iz Europske komisije, njezina je predsjednica Ursula von der Leyen javno, pred svim europskim čelnicima koji su došli u Kijev obilježiti godišnjicu ruske agresije na Ukrajinu, vrlo emfatično zahvalila hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću jer "Hrvatska održava stabilnost opskrbe". Takav signal nije slučajan – EK, prema ovome, stoji uz Hrvatsku odluku i teško da bi, i da Mađarska zatraži, podržala moguću mađarsku tužbu protiv Hrvatske na Sudu EU ako se susjedna zemlja odluči na taj potez.

Orbánova je vještina izuzetno jaka u političkom signaliziranju raznim publikama i pažljivo bira riječi. Njegov "ultimatum" Hrvatskoj je postavio u retoričkom sendviču: između dijelova u kojima vrlo pohvalno i prijateljski govori o Hrvatskoj.

– Mislim da treba početi od toga da su Hrvati naši prijatelji. Može biti sporova, i ima ih, ali Hrvatska i hrvatski narod naši su prijatelji. Tako je već osamsto godina. To nije prijateljstvo od jučer, nego veliko povijesno nasljeđe koje treba sačuvati. O tome često razgovaram i s hrvatskim premijerom i s hrvatskim predsjednikom. U interesu je i Hrvatske i Mađarske da odnosi ostanu prijateljski, ne samo zbog povijesti nego i zbog činjenice da u Mađarskoj živi značajna hrvatska manjina – rekao je Orbán.

Nakon toga je prešao na praktični dio pitanja, naglasivši da Mađarska, kako tvrdi, ne traži ništa izvan postojećih dogovora, nego očekuje da se u slučaju dolaska tankera omogući iskrcaj i daljnji transport nafte prema Mađarskoj. – Ne tražimo ništa od Hrvata, ali očekujemo da ispune svoje ugovorne obveze. Ako tanker MOL-a stigne u hrvatsku luku, nafta mora biti iskrcana i cjevovodom transportirana u Mađarsku. Za Hrvatsku to nije opcija, nego obveza. Oni ne mogu odbiti isporuku te nafte Mađarskoj – poručio je Orbán.

Govoreći o energetskoj strategiji, Orbán je objasnio da Budimpešta želi zadržati više pravaca opskrbe i da južni, morski pravac preko Hrvatske vidi kao dodatnu sigurnosnu rutu, što Hrvatska tako ne tumači. I zapravo – ponovno je vratio lopticu na glavni mađarski argument i pravu metu napada: Ukrajinu i naftovod Družbu. – Vjeruju onome što Zelenski govori, da postoje tehnički razlozi zbog kojih se nafta ne može isporučivati, što je očita laž – sažeo je politički smjer i pravi pritisak mađarski premijer.
Avatar Matija22
Matija22
19:38 02.03.2026.

Naporan lik, još je samo dva mjeseca tamo na vlasti, dolazi normalniji Peter Magyar koji ima odlične odnose sa Hrvatskom.

Avatar morski čovik
morski čovik
19:59 02.03.2026.

Ništa se ne mora, samo umrijeti se mora. Igre su to, vjerojatno za Mađarsko tržište. Da je toliko siguran u ono što govori, tajanstveni tanker sa ruskom naftom bi već čekao usidren ispred riječke luke. Ali još nije viđen ni na Otrantu.

Avatar šnjifšnjof
šnjifšnjof
20:18 02.03.2026.

Ovaj je prespavao posljednjih 800 godina, vjerojatno sa šalim velike mađarske preko očiju 😏

