Navijači Dinama bijesni, dvojac na žestokom udaru, jednog zazivaju: "Sramota! Koliki je njegov ego?"

Nogometaši Dinama nastavili su s lošim igrama i očajnom formom. Nakon domaćeg poraza od Celte u Europskoj ligi (0:3), poraz je stigao u u HNL-u. Ovoga puta bolja od plavih bila je Istra 1961 koja je slavila s 2:1
Bio je to susret dviju momčadi koje su se morale vaditi, jer Istra je prije nekoliko dana u Kupu ispala od Kurilovca, a uspješnija je bila domaća momčad kojoj će ovo vratiti samopouzdanje. S druge strane među navijačima Dinama vlada negativno raspoloženje, što se vidi i po komentarima na društvenim mrežama.
Mario Kovačević teško će preživjeti ovaj loš trenutak, Dinamo je ovo bio već četvrti poraz u prvenstvu (Lokomotiva, Gorca, Vukovar i Istra), a tek mu slijede teški protivnici.
Na društvenim mrežama na službenoj klupskoj Facebook stranici navijači su prstom uprli u njega, traže otkaz, dok se niz kritika može pročitati na račun vratara Nevistića.
Donosimo vam neke komentare koji su dobili najaviše lajkova.
"Nadam se da je od danas trener bivši."
"Pa ako Dinamo mora izgubiti da maknu Kovačevića, onda i bolje da se sramote još ovu utakmicu nego do kraja."
"Definicija ludosti je činiti stalno jednu te istu stvar i očekivati različite rezultate - Albert Einstein".
"Pozitivno je to što bi nakon ove sramote s Istrom Kovačević stvarno trebao otići."
"Pitanje je samo koliki je Bobanov ego i kad će konačno priznati javno da je pogriješio s Kovačevićem. Sebi je već zasigurno priznao."
To su samo neki od komentara koji se tiču Kovačevića, a na udaru je bio i vratar plavih.
"Nevistiću, moja baka bi bolje reagirala,! Samo ti stoj na liniji."
"Samo Lisicu na beka i Nevistića trpjeti do besvijesti i budućnost nam je blistava. Kovačeviću, da si čovjek, sam bi se maknuo."
"Nevistić stoji na crti umjesto da pokupi tu loptu, Stvarno je freustrirajuće više gledati toga panja."
Imali su i neke prijedloge za novog trenera.
"Nadam se da Bjelica ne sjedi bezveze na tribini…"
"Dogovorite Bjelicu kad vam je već tamo",
Za Kovačevićem neka ide i Boban. Kod većih klubova nema milosti. Čim pokažeš prve signale neznanja i loših rezultata, letiš. A to se dogodilo Kovačeviću a Boban ga nagrađuje zadržavanjem. Zato neka ostavi Kovačevića, kojega će netko drugi smjeniti a umjesto njega neka onda ode Boban, koji ga mazi i pazi. Neka Boban sazove tiskovnu konferenciju i neka objavi hoće li Dinamo biti prvak HNL-a ili Hajduk, te neka odgovori kako misli nadoknaditi sigurne bodove koje su prosuli u nizu protiv nogometnih slabića. Kao ih nije sram navijača, imaju li uopće srama. Dajte uključite zvučnike da svi čujemo što taj nadri trener govori igračima na treningu, kako on njih motivira: Ili su i sami igrači već okrenuli leđa treneru, što bi po svoj prilici moglu i biti jer uz tolike igrače na lageru, gubi utakmice protiv "amatera". Pa druga postava Dinama bi po snazi trebala pobijediti Istru minimalno s 2:0, a kamoli prva postava. Prestrašno. Dinamo polako gura Hajduk ka tituli prvaka. Ako se to dogodi, to bi bila druga sezona gubitka titule, a tada bi Dinamo trebalo ili resetirati ili kompletnu upravu kluba, ako ne bude smijenjena, udaljiti zauvijek iz Dinama.