Navijači Dinama bijesni, dvojac na žestokom udaru, jednog zazivaju: "Sramota! Koliki je njegov ego?"

Nogometaši Dinama nastavili su s lošim igrama i očajnom formom. Nakon domaćeg poraza od Celte u Europskoj ligi (0:3), poraz je stigao u u HNL-u. Ovoga puta bolja od plavih bila je Istra 1961 koja je slavila s 2:1

Bio je to susret dviju momčadi koje su se morale vaditi, jer Istra je prije nekoliko dana u Kupu ispala od Kurilovca, a uspješnija je bila domaća momčad kojoj će ovo vratiti samopouzdanje. S druge strane među navijačima Dinama vlada negativno raspoloženje, što se vidi i po komentarima na društvenim mrežama.

Mario Kovačević teško će preživjeti ovaj loš trenutak, Dinamo je ovo bio već četvrti poraz u prvenstvu (Lokomotiva, Gorca, Vukovar i Istra), a tek mu slijede teški protivnici.

Na društvenim mrežama na službenoj klupskoj Facebook stranici navijači su prstom uprli u njega, traže otkaz, dok se niz kritika može pročitati na račun vratara Nevistića.

Donosimo vam neke komentare koji su dobili najaviše lajkova.

FOTO Ludnica na Aldo Drosini: Pogledajte atmosferu na utakmici Istre i Dinama

"Nadam se da je od danas trener bivši."

"Pa ako Dinamo mora izgubiti da maknu Kovačevića, onda i bolje da se sramote još ovu utakmicu nego do kraja."

"Definicija ludosti je činiti stalno jednu te istu stvar i očekivati različite rezultate - Albert Einstein".

"Pozitivno je to što bi nakon ove sramote s Istrom Kovačević stvarno trebao otići."

"Pitanje je samo koliki je Bobanov ego i kad će konačno priznati javno da je pogriješio s Kovačevićem. Sebi je već zasigurno priznao."

To su samo neki od komentara koji se tiču Kovačevića, a na udaru je bio i vratar plavih.

"Nevistiću, moja baka bi bolje reagirala,! Samo ti stoj na liniji."

"Samo Lisicu na beka i Nevistića trpjeti do besvijesti i budućnost nam je blistava. Kovačeviću, da si čovjek, sam bi se maknuo."

"Nevistić stoji na crti umjesto da pokupi tu loptu, Stvarno je freustrirajuće više gledati toga panja."

Imali su i neke prijedloge za novog trenera.

"Nadam se da Bjelica ne sjedi bezveze na tribini…"

"Dogovorite Bjelicu kad vam je već tamo",





