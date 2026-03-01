Trener Dinama: Poštujemo i uvažavamo Hajduk, ali...

Bitno je da smo pobijedili, ali i to da smo izbjegli žute kartone, jer šestorici naših igrača prijetila je četvrta javna opomena zbog koje bi morali pauzirati u sljedećoj utakmici, istaknuo je Dinamov trener Mario Kovačević neposredno nakon pobjede protiv Gorice.

– Prije nepuna tri dana odigrali smo teških 120 minuta u Belgiji, nekako smo kombinirali momčad, znali smo da neće biti jednostavno. Ali sve je bilo lakše kad smo dobro otvorili utakmicu. Ipak, prelagano smo primili gol i utakmica se zakomplicirala. Vidjelo se u nekim fazama da energetski nismo baš najbolji, ali to smo i očekivali, pojavio se umor. Na vrijeme smo mijenjali u drugom dijelu, a kad smo otišli na tri gola prednosti utakmica je praktički bila gotova. Postigli smo dva gola nakon prekida, jednom smo zabili iz jedanaesterca kojem je prethodila akcija u kojoj bi lopta sigurno završila u golu da ju suparnik nije zaustavio rukom. Dvaput smo pogodili gredu... Mogu biti zadovoljan. U dobrom smo momentu. Ovaj tjedan čeka nas kup utakmica protiv Kurilovca, a onda dvoboj protiv Hajduka. Vidjet ćemo koga ćemo koristiti u srijedu u Kupu, neke igrače ćemo odmoriti kako bismo naš najveći derbi dočekali spremni.

Dion Drena Beljo s 14 je pogodaka na vrhu ligaške ljestvice strijelaca, a u svim je natjecanjima ove sezone čak 20 puta tresao mrežu. Koji je plan za nastavak sezone?

– Pa, nekako smo govorili da bi mogao do 30... Evo, sad mu je rođendan pa mu čestitam iako je, zapravo, on najbolje čestitao samome sebi zabivši dva gola. Cijelu momčad je time nagradio, ali to je plod igre kompletnog sastava, a on je taj centarfor koji postiže pogotke. I kod jedanaesterca je lijepo utrčao. Veseli me kako igra.

Jedan od junaka utakmice bio je i Luka Stojković, inicirao je prvi gol, zabio drugi, asistirao za treći... Je li trener Kovačević razgovarao sa Stojkovićem nakon epizode u Genku gdje je zabio dva gola, a potom nesmotreno zaradio isključenje?

– Pričamo mi stalno... Stojković cijelu sezonu igra dobro, on je najzaslužniji za sve lijepo što mu se događa. Uvijek je imao moju podršku. Bori se, daje sve od sebe, ističe se potezima koji trebaju našoj momčadi, siguran sam da će tako i nastaviti.

Sljedećeg vikenda Dinamo će gostovati u Splitu, bi li Kovačević u toj utakmici bio zadovoljan s bodom?

– Ja kao trener uvijek idem na tri boda, a i svjestan da Dinamo, uz sve poštovanje i uvažavanje Hajduka, ide na pobjedu. Hajduk igra dobro, znamo da neće biti lako, ali vjerujemo u sebe. Mislimo da smo u dobrom momentu. Ipak, prvo nas čeka Kup – zaključio je trener Kovačević.