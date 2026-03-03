Besplatan ulaz u Arenu, ali tko će doći? Zagrebu je posebno bolan bio zadnji europski ispit

Rukometaši Zagreba odigrat će ove srijede posljednju domaću ovosezonsku utakmicu u elitnoj skupini Lige prvaka. U goste im dolazi poljska Wisla Plock. To je prilika da se zagrebačka momčad, koja se nalazi na samom dnu ljestvice, časno oprosti od svojih navijača i dokaže da, unatoč svemu, pripada europskoj eliti. S druge strane, Wisla, predvođena iskusnim strategom Xavijem Sabateom, dolazi u Zagreb po bodove koji bi joj osigurali što bolju startnu poziciju uoči nokaut faze natjecanja.

Zagrebaši barem odmorniji

Ova sezona u najelitnijem europskom klupskom natjecanju zagrebašima nije donijela mnogo radosti. U dosadašnjih 12 odigranih kola upisali su samo jednu pobjedu i čak 11 poraza. Posebno bolan bio im je posljednji europski ispit, gostovanje kod moćne Barcelone, gdje su pretrpjeli težak poraz. Ipak, tračak optimizma u svlačionicu trenera Borisa Dvoršeka unijela je pobjeda u domaćem prvenstvu protiv Trogira, koja je barem malo podigla samopouzdanje uoči dolaska Poljaka.

Za razliku od Zagreba, Wisla Plock proživljava vrlo uspješnu europsku sezonu. Trenutačno zauzima visoko treće mjesto u skupini s osvojenih 15 bodova. Poljska momčad igra čvrst, moderan i brz rukomet, a njihov roster prepun je vrhunskih internacionalaca koji u svakom trenutku mogu riješiti utakmicu. No u Zagreb ne dolaze potpuno odmorni. Njihov raspored u tjednu koji je prethodio utakmici bio je izuzetno zahtjevan; prvo su odigrali tešku utakmicu Lige prvaka protiv Magdeburga, a samo nekoliko dana poslije igrali su i najveći derbi poljskog rukometa protiv vječnog rivala Kielcea. Taj umor mogao bi biti skriveni adut Zagreba, koji će svježiji ući u dvoboj i pokušati nametnuti visok ritam od samog početka.

Iako su okolnosti i trenutačna forma izrazito na strani poljske momčadi, tradicija i povijest međusobnih susreta nude zagrebačkim navijačima razlog za optimizam. U dosadašnjih devet službenih utakmica Zagreb je bio uspješniji s četiri pobjede, dok je Wisla slavila dvaput, uz tri neriješena ishoda. Posebno je važno istaknuti da Zagreb tradicionalno na domaćem terenu vrlo dobro igra protiv Wisle. Posljednji susret odigran u Areni, u listopadu 2022. godine, završio je bez pobjednika, a prije toga Zagreb je uglavnom izlazio kao pobjednik.

Prvi ovosezonski dvoboj ovih dviju momčadi, odigran u Plocku, ponudio je pravu rukometnu dramu u kojoj je pobjeda na kraju pripala domaćinu. Wisla je slavila s 30:27, no utakmica je pokazala da se Zagreb može nositi s poljskim velikanom. Gosti su se dugo držali u egalu, ali presudile su duža klupa i iskustvo domaće momčadi. U tom susretu za Wislu su briljirali Blaž Janc sa šest te Melvyn Richardson s pet pogodaka, dok je na golu sjajan bio hrvatski vratar Mirko Alilović s deset obrana. U redovima Zagreba najefikasniji je bio bjeloruski vanjski igrač Artsiom Bialiauski sa sedam golova, dok su ga pratili Ivan Karačić i Luka Klarica s po tri pogotka.

Bez obzira na to što se ulaznice ne naplaćuju, upitno je koliko će gledatelja u srijedu doći u Arenu. Loši rezultati kluba sigurno će se odraziti na posjećenost, a ni sama utakmica ne odlučuje ni o čemu, osim o prestižu i činjenici da bi bilo lijepo da se Zagreb od Lige prvaka oprosti barem s dvije domaće pobjede.

Riješeno pitanje ljevaka?

Kako se bliži kraj sezone, u klubu se sve glasnije razmišlja i o pojačanjima za sljedeću sezonu. Potvrđen je dolazak dvaju hrvatskih reprezentativaca, Ćeška i Raužana, kao i slovenskog vratara Kastelica te bjeloruskog kružnog napadača Babašinskog. Još se traga za kvalitetnim desnim vanjskim igračem jer Luka Lovre Klarica na kraju sezone odlazi u Kielce.

Razna imena spominju se ovih dana. Među njima je Patrik Martinović, koji igra u švicarskom Kadettenu. On bi trebao doći u paketu s novim trenerom Hrvojem Horvatom, no obojici ugovori vrijede još godinu dana. Spominje se i dolazak Jovice Nikolića, koji je karijeru započeo u Kaću, a igrao je u Vojvodini, gdje je postao najmlađi igrač u povijesti SEHA lige koji je postigao 100 golova. Iz Vojvodine je otišao u njemački Wetzlar, čime mu se ostvario san o nastupu u Bundesligi, potpisavši u ljeto 2022. godine. Teška ozljeda koljena vratila ga je u Vojvodinu, nakon čega je imao kratku epizodu u Kuvajtu, a posljednji klub bio mu je Szeged.