Tottenham i Tudor žestoko kažnjeni zbog ponašanja navijača u Ligi prvaka te rasizma

Europska nogometna federacija (UEFA) kaznila je engleskog premierligaša Tottenham, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, sa 30.000 eura zbog ponašanja navijača tijekom gostujuće 2-0 pobjede protiv Eintrachta u siječnju u Ligi prvaka. UEFA je kaznila Spurse zbog 'rasističkog ili diskriminirajućeg' ponašanja.

Krovna nogometna organizacija "Starog kontinenta" izrekla je londonskom klubu i uvjetnu zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću utakmicu u europskim natjecanjima, koja će se provoditi samo ako se sličan incident dogodi unutar uvjetnog razdoblja od jedne godine.

Tottenham u osmini finala Lige prvaka očekuje ogled protiv Atletico Madrida. Prva utakmica je 10. ožujka u Madridu, a uzvrat je 18. ožujka u Londonu.