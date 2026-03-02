Naši Portali
NEMA OPROSTA

Tottenham i Tudor žestoko kažnjeni zbog ponašanja navijača u Ligi prvaka te rasizma

Premier League - Fulham v Tottenham Hotspur
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.03.2026.
u 22:50

Krovna nogometna organizacija "Starog kontinenta" izrekla je londonskom klubu i uvjetnu zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću utakmicu u europskim natjecanjima, koja će se provoditi samo ako se sličan incident dogodi unutar uvjetnog razdoblja od jedne godine

Europska nogometna federacija (UEFA) kaznila je engleskog premierligaša Tottenham, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, sa 30.000 eura zbog ponašanja navijača tijekom gostujuće 2-0 pobjede protiv Eintrachta u siječnju u Ligi prvaka. UEFA je kaznila Spurse zbog 'rasističkog ili diskriminirajućeg' ponašanja.

Krovna nogometna organizacija "Starog kontinenta" izrekla je londonskom klubu i uvjetnu zabranu prodaje ulaznica svojim navijačima za jednu gostujuću utakmicu u europskim natjecanjima, koja će se provoditi samo ako se sličan incident dogodi unutar uvjetnog razdoblja od jedne godine.

Tottenham u osmini finala Lige prvaka očekuje ogled protiv Atletico Madrida. Prva utakmica je 10. ožujka u Madridu, a uzvrat je 18. ožujka u Londonu.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda
Ključne riječi
Igor Tudor Liga prvaka Tottenham

