Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAPETAN VATRENIH

Objava Luke Modrića izazvala je lavinu komentara, masovno se dijeli na društvenim mrežama

Serie A - Cremonese v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
02.03.2026.
u 16:12

Pod Modrićevim vodstvom Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., broncu u Kataru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. Uz velike momčadske uspjehe dobio je i individualna priznanjima: zlatnu loptu za najboljeg igrača SP-a u Rusiji te brončanu loptu u Kataru

Hrvatska nogometna legenda Luka Modrić nije osoba koja često dijeli uspomene na društvenim mrežama. Upravo zato, kada se kapetan vatrenih javi, njegove objave masovno se dijele i komentiraju jer znamo da se radi o nečem posebnom. Hrvatska je prije dvadeset godina, 1. ožujka 2006., na stadionu St. Jakob Park u Baselu igrala prijateljski susret protiv Argentine koji je ušao u povijest.

Tadašnji izbornik, pokojni Zlatko Kranjčar testirao je formu reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Njemačkoj, no ozljeda Roberta Kovača otvorila je vrata jednom 20-godišnjaku. Luka Modrić upao je u početnu postavu i upisao prvi nastup za Hrvatsku, a vjerojatno nitko tada nije mogao pretpostaviti kako će godinama nositi kockaste. 

Pod Modrićevim vodstvom Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., broncu u Kataru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. Uz velike momčadske uspjehe dobio je i individualna priznanjima: zlatnu loptu za najboljeg igrača SP-a u Rusiji te brončanu loptu u Kataru.

Navijači su nemilosrdni: Jedan igrač Dinama na posebnom je udaru, pljušte brutalne poruke
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
16:50 02.03.2026.

Koja objava? Da je sretan sto se napokon moze sjetiti prve tekme u dresu Hrvatske? Ne pokusavam umanjiti njegove zasluge, ali uspjeh treba pripisati cijeloj repki. Suba, Vida, Vrsaljko, Perisic, Lovren, Krama, Petko, Livaja, Orsic, Raketa, Gvardiol, Livi I svi ostali tu nemaju kaj za reci? Asanovic, po rijecima Cire vodja broncanih iz Francuske uopce se ne spominje. Slava Modrinju, nasem najvecem sportskom ambasadoru, ali zasluge idu Hrvatskoj repki, ne pojedincu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!