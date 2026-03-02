Objava Luke Modrića izazvala je lavinu komentara, masovno se dijeli na društvenim mrežama

Hrvatska nogometna legenda Luka Modrić nije osoba koja često dijeli uspomene na društvenim mrežama. Upravo zato, kada se kapetan vatrenih javi, njegove objave masovno se dijele i komentiraju jer znamo da se radi o nečem posebnom. Hrvatska je prije dvadeset godina, 1. ožujka 2006., na stadionu St. Jakob Park u Baselu igrala prijateljski susret protiv Argentine koji je ušao u povijest.
Tadašnji izbornik, pokojni Zlatko Kranjčar testirao je formu reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Njemačkoj, no ozljeda Roberta Kovača otvorila je vrata jednom 20-godišnjaku. Luka Modrić upao je u početnu postavu i upisao prvi nastup za Hrvatsku, a vjerojatno nitko tada nije mogao pretpostaviti kako će godinama nositi kockaste.
Pod Modrićevim vodstvom Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., broncu u Kataru 2022. te srebro u Ligi nacija 2023. Uz velike momčadske uspjehe dobio je i individualna priznanjima: zlatnu loptu za najboljeg igrača SP-a u Rusiji te brončanu loptu u Kataru.
Koja objava? Da je sretan sto se napokon moze sjetiti prve tekme u dresu Hrvatske? Ne pokusavam umanjiti njegove zasluge, ali uspjeh treba pripisati cijeloj repki. Suba, Vida, Vrsaljko, Perisic, Lovren, Krama, Petko, Livaja, Orsic, Raketa, Gvardiol, Livi I svi ostali tu nemaju kaj za reci? Asanovic, po rijecima Cire vodja broncanih iz Francuske uopce se ne spominje. Slava Modrinju, nasem najvecem sportskom ambasadoru, ali zasluge idu Hrvatskoj repki, ne pojedincu.