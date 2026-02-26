O nedoumicama i problemima vezanima za gradnju tvornice za preradu litija u Smiljanskom Polju pokraj Gospića danas ne bismo govorili da je prijašnja gradska uprava radila transparentno, odnosno da je administracija bivšeg gradonačelnika Karla Starčevića postupala odgovorno i u interesu građana – kazao je Darko Milinović, gradonačelnik Gospića na izvanrednoj konferenciji za medije na kojoj je iznio teške optužbe na račun netransparentnosti procesa vezanog za planiranu tvornicu za preradu litija u Smiljanskom Polju. Javnosti se odlučio obratiti nakon sastanka s nadležnima u Ministarstvu zaštita okoliše na tu temu budući da je informacija da investitor za tvornicu nije trebao ishoditi Studiju utjecaja na okoliš iako planira prerađivati liti šokirala javnost, a posebno Gospićane. Milinović je kazao da je, analizirajući dokumentaciju o projektu koju je dobio od Ministarstva zaštite okoliša, uočio brojne nelogičnosti i propuste.
Za tvornicu za preradu litija kraj Gospića ministarstvo nije tražilo studiju utjecaja na okoliš!
Gradonačelnik Darko Milinović poručio je da bez jasne procedure i zaštite zdravlja građana projekt tvornice za preradu litija u Smiljanskom Polju neće dobiti zeleno svjetlo Grada
