Za tvornicu za preradu litija kraj Gospića ministarstvo nije tražilo studiju utjecaja na okoliš!

O nedoumicama i problemima vezanima za gradnju tvornice za preradu litija u Smiljanskom Polju pokraj Gospića danas ne bismo govorili da je prijašnja gradska uprava radila transparentno, odnosno da je administracija bivšeg gradonačelnika Karla Starčevića postupala odgovorno i u interesu građana – kazao je Darko Milinović, gradonačelnik Gospića na izvanrednoj konferenciji za medije na kojoj je iznio teške optužbe na račun netransparentnosti procesa vezanog za planiranu tvornicu za preradu litija u Smiljanskom Polju. Javnosti se odlučio obratiti nakon sastanka s nadležnima u Ministarstvu zaštita okoliše na tu temu budući da je informacija da investitor za tvornicu nije trebao ishoditi Studiju utjecaja na okoliš iako planira prerađivati liti šokirala javnost, a posebno Gospićane. Milinović je kazao da je, analizirajući dokumentaciju o projektu koju je dobio od Ministarstva zaštite okoliša, uočio brojne nelogičnosti i propuste.