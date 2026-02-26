Naši Portali
GRADNJA VJERSKOG I KULTURNOG OKUPLJALIŠTA

Imam Admir Muhić: 'Islamski centar gradimo samo donacijama, polovicu sredstava darovali su putnici u prolazu'

Autor
Hassan Haidar Diab
26.02.2026.
u 16:26

Centar je još u izgradnji, a pokraj njega nalaze se dva kioska s različitim potrepštinama i hranom, od vode do suvenira. To se ne prodaje, već svatko može uzeti što želi i ostaviti prilog za gradnju centra

Na krajnjem jugoistoku Karlovačke županije, ondje gdje cesta iz unutrašnjosti Hrvatske klizi prema Bosni i Hercegovini, smjestio se Maljevac, malo pogranično mjesto koje živi u ritmu rampe, carinskih kontrola i neprekidne kolone automobila. Ovdje granica nije samo crta na karti, nego svakodnevica: ljudi žive između dva sustava, dvije države, ali s jednim jezikom i često jednom obiteljskom pričom. U tom prostoru, između šuma Korduna i asfaltne vrpce prema Velikoj Kladuši, 100 metara udaljeno od same granice, gradi se veliki Islamski centar – kako mještani kažu, prvi centar na granici Europske unije.

Ključne riječi
karlovačka županija gradnja Maljevac Islamski centar Islam Osam Bašić

Komentara 1

MA
Materjola
17:29 26.02.2026.

Kada će se izgraditi kakva Crkva u Saudijskoj Arabiji??

