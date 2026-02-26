Imam Admir Muhić: 'Islamski centar gradimo samo donacijama, polovicu sredstava darovali su putnici u prolazu'

Na krajnjem jugoistoku Karlovačke županije, ondje gdje cesta iz unutrašnjosti Hrvatske klizi prema Bosni i Hercegovini, smjestio se Maljevac, malo pogranično mjesto koje živi u ritmu rampe, carinskih kontrola i neprekidne kolone automobila. Ovdje granica nije samo crta na karti, nego svakodnevica: ljudi žive između dva sustava, dvije države, ali s jednim jezikom i često jednom obiteljskom pričom. U tom prostoru, između šuma Korduna i asfaltne vrpce prema Velikoj Kladuši, 100 metara udaljeno od same granice, gradi se veliki Islamski centar – kako mještani kažu, prvi centar na granici Europske unije.