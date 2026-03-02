Izvanredna presica u Pentagonu

Američke i izraelske operacije protiv Irana nastavljaju se treći dan, kao i iranska odmazda. Stanovnici zaljevskih država probudili su se u ponedjeljak ujutro uz zvuk novih eksplozija, nakon noći napada diljem regije u kojima se u sve veći sukob uključio i Hezbollah, kojeg podržava Iran.

Iran poručio da neće pregovarati sa SAD-om.

Zabilježene su eksplozije u Libanonu, na Cipru, Dohi, Dubaiju...

Sukobi Izraela i Hezbollaha se intenziviraju

Tri američka borbena zrakoplova slučajno su srušena

U Iranu je poginulo najmanje 555 osoba, tri američka vojnika poginula su u Kuvajtu

Tijek događaja: 14:53 Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je danas da je iranske nuklearne ambicije „trebalo riješiti“, nastojeći time opravdati nastavak napada na iranski režim. Prema njegovim riječima, iranske nuklearne ambicije „nikada nisu prestale“ nakon američkih napada na njihova nuklearna postrojenja prošlog lipnja te ih je stoga „bilo nužno adresirati“. „To je konkretan cilj ovih akcija, osigurati da ne mogu koristiti konvencionalni sigurnosni kišobran kako bi nastavili s razvojem svojih nuklearnih ambicija“, rekao je Hegseth.

14:39 General glavnog stožera američkih oružanih snaga, Dan Caine, izjavio je da američki rat protiv Irana neće biti „jednokratna operacija koja traje jednu noć“ te je upozorio da se mogu očekivati dodatne američke žrtve. „Ovo nije operacija koja će završiti preko noći“, rekao je Caine.

„Vojni ciljevi koje su Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) i oružane snage dobile u zadatak zahtijevat će vrijeme, a u nekim slučajevima bit će riječ o teškom i zahtjevnom radu.“ General je dodao kako se očekuju dodatni gubici, ali da će se, kao i uvijek, nastojati svesti američke žrtve na najmanju moguću mjeru. Od vikenda, kada su SAD i Izrael napali ciljeve unutar Irana, poginula su četvorica američkih vojnika.

14:35 Ministar obrane Pete Hegseth danas je izjavio da rat protiv Irana nije usporediv s ratom u Iraku, dodajući da se Sjedinjene Države neće ponovno naći u istoj močvari dugotrajnog „izgradnje nacije“ u kakvoj su se našle prije dva desetljeća. „Ovo nije Irak“, rekao je Hegseth iz Pentagona. „Ovo nije beskonačno. Bio sam ondje u oba slučaja. Naša generacija zna bolje, a zna i ovaj predsjednik. Posljednjih 20 godina ratova radi izgradnje nacije nazvao je glupima i bio je u pravu.“ „Ovo je suprotno“, dodao je. „Ova operacija je jasna, razorna i odlučna misija: uništiti raketnu prijetnju, uništiti mornaricu, bez nuklearnog oružja.“

14:24 Pete Hegseth kaže da su Sjedinjene Države željele mirno rješenje, ali da „Teheran nije pregovarao“ „Odugovlačili su, kupovali vrijeme kako bi obnovili svoje zalihe projektila i ponovno pokrenuli svoje nuklearne ambicije. Njihov cilj? Držati nas kao taoce, prijeteći napadima na naše snage. No, predsjednik Trump ne igra takve igre.“ Američki ministar obrane poručuje da trenutni sukob „nije takozvani rat za promjenu režima, ali režim se itekako promijenio i svijet je danas zbog toga sigurniji“.

„U svojoj očajničkoj fazi, neprijatelj je razotkriven dok su iranski projektili i dronovi neselektivno padali po hotelima, zračnim lukama, stambenim zgradama i drugim civilnim ciljevima njihovih susjeda.“ dodao je.

14:15 Pete Hegseth započeo je svoj govor poručivši kako SAD nije započeo napad na Iran „Mi nismo započeli ovaj rat, ali ćemo ga završiti.“ Kaže da je iranski režim „punih 47 dugih godina“ vodio rat protiv Sjedinjenih Država, ali ga nikada nije otvoreno objavio. „Činili su to kroz krv naših ljudi. Automobil-bombe u Bejrutu, raketni napadi na naše brodove, ubojstva u našim veleposlanstvima, improvizirane eksplozivne naprave uz ceste u Iraku i Afganistanu koje su financirali i naoružavali pripadnici iranske postrojbe Quds i IRGC-a.“

Američku zračnu operaciju protiv Irana nazvao je „najsmrtonosnijom, najsloženijom i najpreciznijom zračnom operacijom u povijesti“. Hegseth tvrdi da je Iran „gradio moćne rakete i dronove kako bi stvorio konvencionalni štit za svoje ambicije nuklearne ucjene“.

„Iran nam je držao pištolj uperen u glavu dok je pokušavao lagati i doći do nuklearne bombe.“

14:00 Započela je konferencija za medije američkog ministra obrane Pete Hegsetha i Gen. Dan Cainea u Pentagonu. Ovo je prvi put da Trumpova administracija javno govori o operaciji „Epski bijes“. Ujedno, ovo je i prvi put nakon nekoliko mjeseci da dužnosnici formalno istupaju pred kamerama u Pentagonu.

Sjedinjene Američke Države i Izrael treći dan zaredom izvode napade na Iran, dok Teheran uzvraća udarima diljem Perzijskog zaljeva nakon ubojstva vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Khameneija. Sukob se u međuvremenu proširio i na Libanon, gdje Izrael razmjenjuje vatru s Hezbolahom, proiranskom militantnom skupinom koja je najavila osvetu za Hameneijevu smrt. Prema navodima libanonskih dužnosnika, u jutrošnjim izraelskim napadima poginula je najmanje 31 osoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se napadi nastaviti „punom snagom" sve dok svi ciljevi ne budu ostvareni te da bi operacije mogle potrajati oko četiri tjedna. Priznao je i da će vjerojatno biti još žrtava, nakon što su trojica američkih vojnika poginula u iranskom napadu, a danas je potvrđena i četvrta žrtva. Prema iranskim državnim medijima, od početka sukoba u zemlji je poginulo najmanje 555 osoba. Iranske vlasti poručile su da neće pregovarati sa Sjedinjenim Državama o svom nuklearnom programu te su najavile osvetu za smrt vrhovnog vođe. Teheran je također objavio da je napadnuto jedno od njegovih nuklearnih postrojenja u Natanzu, dok je Međunarodna agencija za atomsku energiju upozorila na moguće „ozbiljne posljedice". Sukob je zahvatio i Cipar, gdje je dronom pogođena britanska vojna baza RAF Akrotiri. Ozlijeđenih nema, ali su obitelji premještene iz baze, a britanska ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper potvrdila je da je pogođena pista. Ciparska vlada kasnije je objavila da je uspješno presrela još dva drona usmjerena prema istoj bazi. Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da je Ujedinjeno Kraljevstvo prihvatilo američki zahtjev za korištenje pojedinih vojnih baza, uključujući RAF Fairford u Gloucestershireu i bazu Diego Garcia u arhipelagu Chagos. Zbog zatvorenog zračnog prostora i otkazanih letova diljem Bliskog istoka, britansko ministarstvo vanjskih poslova priprema planove za evakuaciju desetaka tisuća britanskih državljana koji su ostali u regiji. Procjenjuje se da se najmanje 300.000 britanskih građana nalazi u državama koje su od subote bile meta iranskih napada. Istodobno su cijene nafte na svjetskim tržištima naglo porasle nakon otvaranja burzi.