Zrakoplov iz Tel Aviva iznenada sletio na Krk nakon napada Izraela i SAD-a na Iran. Oglasilo se Ministarstvo

U riječku Zračnu luku na otoku Krku u subotu oko 14 sati sletio je zrakoplov koji je poletio iz Tel Aviva. Riječ je o izvanrednom letu koji je organizirala litavska charter kompanija kako bi evakuirala svoje zaposlenike, a sve se odvilo u jeku dramatičnih zbivanja na Bliskom istoku, doznaju 24sata.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrdili su kako je dolazak tog zrakoplova povezan s povlačenjem osoblja. 'Riječ je o litavskoj charter kompaniji koja je povukla svoje osoblje', rekli su iz Ministarstva. Slijetanje na Krk dogodilo se svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države izveli napade na Iran, nakon čega je iranski zračni prostor zatvoren, a zračni promet obustavljen.

Prema riječima sugovornika upoznatog s okolnostima, u zrakoplovu su se nalazili isključivo zaposlenici kompanije. 'U avionu je bilo osoblje kompanije', potvrdio je isti izvor. Riječ je o zrakoplovu tipa Boeing 737, jednom od najraširenijih putničkih zrakoplova na svijetu. Taj uskotrupni model namijenjen je kraćim i srednje dugim linijama, a razvila ga je američka tvrtka Boeing Commercial Airplanes. Nastao je na temelju ranijih modela 707 i 727, s ciljem smanjenja operativnih troškova, a s vremenom je prerastao u cijelu obitelj zrakoplova različitih kapaciteta, od približno 85 do više od 200 putnika.

