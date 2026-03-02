Naši Portali
UŽIVO
Pentagon održao izvanrednu presicu, potvrđena smrt 4. američkog vojnika, u Bahreinu projektil pogodio komercijalni brod
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Milanović objavio: Povlačim hrvatske vojnike iz Iraka
FOTO Tajno oružje iz arsenala SAD-a korišteno po prvi put: Pogledajte koji je projektil lansiran na Iran
IDF eliminirao glavne iranske obavještajce, evo tko su ubijeni
Plan je bio spreman, mete označene: Zašto su Izrael i SAD odgodili udar na Iran?
HITNA SITUACIJA

Zrakoplov iz Tel Aviva iznenada sletio na Krk nakon napada Izraela i SAD-a na Iran. Oglasilo se Ministarstvo

Krk: Avioni slije?u u Zra?nu luku Rijeka na otoku Krku
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
02.03.2026.
u 13:34

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrdili su kako je dolazak tog zrakoplova povezan s povlačenjem osoblja

U riječku Zračnu luku na otoku Krku u subotu oko 14 sati sletio je zrakoplov koji je poletio iz Tel Aviva. Riječ je o izvanrednom letu koji je organizirala litavska charter kompanija kako bi evakuirala svoje zaposlenike, a sve se odvilo u jeku dramatičnih zbivanja na Bliskom istoku, doznaju 24sata.

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova potvrdili su kako je dolazak tog zrakoplova povezan s povlačenjem osoblja. 'Riječ je o litavskoj charter kompaniji koja je povukla svoje osoblje', rekli su iz Ministarstva. Slijetanje na Krk dogodilo se svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države izveli napade na Iran, nakon čega je iranski zračni prostor zatvoren, a zračni promet obustavljen.

Prema riječima sugovornika upoznatog s okolnostima, u zrakoplovu su se nalazili isključivo zaposlenici kompanije. 'U avionu je bilo osoblje kompanije', potvrdio je isti izvor. Riječ je o zrakoplovu tipa Boeing 737, jednom od najraširenijih putničkih zrakoplova na svijetu. Taj uskotrupni model namijenjen je kraćim i srednje dugim linijama, a razvila ga je američka tvrtka Boeing Commercial Airplanes. Nastao je na temelju ranijih modela 707 i 727, s ciljem smanjenja operativnih troškova, a s vremenom je prerastao u cijelu obitelj zrakoplova različitih kapaciteta, od približno 85 do više od 200 putnika.

Razvoj ovog modela započeo je sredinom 1960-ih, dok je prvi primjerak poletio 1967. godine, a već godinu dana kasnije uveden je u redovni promet. Serija 737 i danas drži status najprodavanijeg mlaznog putničkog zrakoplova u povijesti, a njegova proizvodnja traje bez prekida desetljećima u Boeingovu pogonu u Rentonu, u američkoj saveznoj državi Washington.
Bliski istok zrakoplov slijetanje Krk Zračna luka Rijeka boeing 737

Komentara 1

TI
tico123
18:21 02.03.2026.

kak nije sletio u beograd ili podgoricu ili tiranu

