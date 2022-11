UŽIVO Krenula ludnica u Dohi! Navijači pred hotelom vatrenih razvili najveću zastavu, pogledajte snimke!

Osmi je dan Svjetskog prvenstva u Kataru. I danas su na rasporedu četiri utakmice, ali apsolutni fokus cijele hrvatske javnosti danas će do 17 sati ponovno biti usmjeren prema vatrenima koji igraju protiv opasne Kanade koja je namučila Belgiju te na kraju, nezasluženo izgubila što je kod igrača zasigurno stvorilo i dodatan motiv te Hrvatsku očekuje teška borba.

>> KLJUČNE INFORMACIJE:

Hrvatska i Kanada igraju od 17 sati na stadionu Al Rayyan

Očekuje se nekoliko tisuća hrvatskih navijača iz cijelog svijeta

Dalićevih vjerojatnih 11: Livaković - Juranović, Gvardiol, Lovren, Sosa - Modrić, Brozović, Kovačić - Kramarić, Livaja, Perišić.

Navijači su pred hotel vatrenih donijeli najveću zastavu na svijetu, pogledajte snimke!

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista

>> VIDEO: Hrvatski navijači posebna su atrakcija na Souq Waqif tržnici u Dohi

>>TIJEK DOGAĐAJA:

8:30 - "Nemamo najbolji vezni red"

Komentator HRT-a: Nemamo najbolji vezni red na svijetu, a da sam Dalić, ovaj igrač obavezno bi bio u prvih 11

Trener latvijske Aude jučer je na HRT-u ponudio svoj sastav za utakmicu protiv Kanade. Zamijenio bi desnog beka i u napad stavio dva dinamovca. Evo što je rekao za Kovačića.

Foto: HRT screenshoot

8:15 - Stigla najveća zastava, pogledajte ludu atmosferu

7:30 - Stiže najveća zastava na svijetu

Nema bolje motivacije za igrače reprezentacije od onog što su pripremili navijači kojima je FIFA naposljetku dopustila da donesu 200 metara dugu i oko 100 kilograma tešku navijačku zastavu s kvadratićima. Navijači će zastavu i koreografiju izvesti ispred hotela u kojem je hrvatska reprezentacija u 10 sati po lokalnom, a 8 po hrvatskom vremenu, a naš reporter Tomislav Dasović uključit će se uživo i donijeti vam djelić atmosfere u prijenosu.

Foto: Tomislav Gabelic/PIXSELL 23.11.2022., Doha, Katar - Najveca zastava Hrvatske stigla je na Svjetsko nogometno prvenstvo. Photo: Tomislav Gabelic/PIXSELL

7:15 - Dalićevih prvih 11

Doznajemo sastav Hrvatske za Kanadu, Dalić je pripremio iznenađenje u momčadi

Foto: Večernji list

7:00 - Dame i gospodo, Ivan Perišić!

Možda Kanada ima Daviesa, ali mi imamo Perišića koji danas može srušiti rekord i ispisati povijest

Foto: Antonio Bronić Soccer Football - World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Croatia v Slovakia - Stadion Gradski vrt, Osijek, Croatia - October 11, 2021 Croatia's Luka Modric celebrates scoring their second goal with Ivan Perisic REUTERS/Antonio Bronic

6:30 - Vrijeme je za dan odluke

Specijalni program Večernjeg lista traje tijekom cijelog današnjeg dana. Od jutra vam donosimo intervjue, analize i prognoze nogometnih legendi, stručnjaka i novinara.

Uoči i nakon utakmice, kao i tijekom poluvremena pratite specijalnu emisiju uživo na našoj digitalnoj platformi Večernji TV. U goste nam stiže Sergej Jakirović, trener i bivši nogometaš koji će zajedno s nama pratiti i analizirati utakmicu.

Tijekom dana naš reporter Tomislav Dasović uključivat će se uživo iz Katara i donositi vam atmosferu sa stadiona na dan utakmice.

>> VIDEO: Kek o Daliću, Srbiji, Hajduku i Livaji: Bez jednog igrača se ne može, znam što hajdučki puk želi