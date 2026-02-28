Naši Portali
ZALJEV PO UDAROM

VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja

28.02.2026.
u 11:56

U Dohi, eksplozije su uslijedile ubrzo nakon što je Ministarstvo obrane Katara objavilo da su svi projektili u “drugoj rundi” napada na zemlju uspješno presretnuti

U subotu su snažne eksplozije odjeknule u više zaljevskih gradova, uključujući Dubai, Rijad, Abu Dhabi i Dohu, što je izazvalo evakuacije i podizanje razine sigurnosti u regiji. Stanovnici su prijavili detonacije u blizini područja gdje se nalaze američki vojni objekti, a u Dubaiju su vlasti iz predostrožnosti evakuirale Burj Khalifu.

U Dohi, eksplozije su uslijedile ubrzo nakon što je Ministarstvo obrane Katara objavilo da su svi projektili u “drugoj rundi” napada na zemlju uspješno presretnuti. Katar je u novoj izjavi priopćio da zadržava pravo na odgovor u skladu s međunarodnim pravom, oštro osudivši raketne napade kao “grubo kršenje nacionalnog suvereniteta” i “direktni napad na sigurnost zemlje”.

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova savjetovalo je svojim državljanima u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima da se odmah sklone i traže sigurno mjesto, ističući da Iran nikada ne smije razviti nuklearno oružje.

Europska unija također je reagirala. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u zajedničkoj izjavi izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog događaja u Iranu, pozivajući sve strane na maksimalnu uzdržanost, poštivanje međunarodnog prava i zaštitu civila.
Ključne riječi
eksplozije SAD Izrael napad na Iran Dubai

