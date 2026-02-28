Naši Portali
NE RAZUMIJEMO IDEJU

Jeste li vidjeli što se dogodilo kod Hajdukovog gola u Varaždinu? To govori sve o stanju u Hajduku

Hajduk i Rijeka sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
28.02.2026.
u 20:38

Sad je doista pitanje imali li igra Hajduka s Garcijom glavu i rep? Iskreno - nema. Puno toga nam nije jasno u njegovoj ideji vođenja splitske momčadi

Nije isto biti trener Dinama, Hajduka, Varaždina, Slavena Belupa, Istre... sve su to različiti zahtjevi, druge ideje i nije lako 'plivati' u tim različitostima. Dosad smo bili kritični prema Mariju Kovačeviću, treneru Dinama koji je nakon Varaždina i Slavena Belupa stigao u Dinamo i susreo s potpuno novim zahtjevima.

Gonzalo Garcia je dosad slovio kao sjajan stručnjak, s pravom je dobio transfer iz Istre u Hajduk zbog predstava kluba iz Pule, zbog toga što je ta igra imala glavu i rep. I sad je doista pitanje imali li igra Hajduka s Garcijom glavu i rep? Iskreno - nema. Puno toga nam nije jasno u njegovoj ideji vođenja splitske momčadi.

Prvo, 'ubio' je mladog Hodaka koji je morao paziti na opasnog Tavaresa, a dosad je tog talenta jako malo koristio, i taj Tavares je odnio dva boda Hajduku. Nadalje, Garcia je držao u većem dijelu prvenstva u zapećku Marka Livaju, puno se lamentiralo o tome kakvi su odnosi Livaje i trenera i to nikad nije objašnjeno, ali sad je Livaja bio u postavi, slučajno (a pripisuje mu se genijalnosti) asistirao Rebiću za vodstvo. I zanimljivo, svi igrači Hajduka trčali su slaviti Livaju i njegovu nasumičnu loptu a ne odličan udarac Rebića koji je rezultirao golom Hajduka.

Nadalje, Šego je prvi strijelac Hajduka, bori se za naslov najboljeg strijelca lige, ali sad u Varaždinu on je bio na klupi. Dosad je Krovinović bio starter, sad više nije, Pajaziti je otkriće, pa više nije, a onda ga eto opet u početnoj postavi.

U redu, ima Garcia uvid u to kako tko radi na treninzima i tko zaslužuje minutažu i kome daje startne brojeve, ali nama nije jasno što to Hajduk želi igrati, što to Garcia slaže za susrete svoje momčadi protiv suparnika. Možda čovjek doista ima neku ideju, ali ga igrači ne shvaćaju, ali iskreno, ni mi tu ideju ne shvaćamo ili ne vidimo i unaprijed priznaje autor ovog teksta, možda nismo dovoljno nogometno školovani da bismo to razumjeli. No, puno je veći problem ako ga igrači Hajduka nisu shvatili. 

Možda, na kraju, Garcia ima ideju za igru Istre u kojoj je bio jako dobar, a za Hajduk to očito nije baš dovoljno da bi se borio za naslov prvaka.
Ključne riječi
Marko Livaja Gonzalo Garcia HNL Hajduk

Komentara 5

Pogledaj Sve
ZA
zagi101
21:42 28.02.2026.

jel ima bilo koji trener da paše onima na Poljudu? u zadnjih dvadesetak godina niti jedan. nije valjda da baš ni jedan nije valjao ili je ipak razlog u načinu vođenja kluba. predsjednicu su samo marionete u rukama udruge NH

DE
Dex
21:49 28.02.2026.

gol dali nakon faula u napadu .. da je obratno već bi bilo zaglušujuće od njakanja o nepravdi

BS
Berekin ST
21:15 28.02.2026.

Ovo je po meni bila odlicna igra hajduka, varazdin je odlicna ekipa koju je hajduk vecim dijelom ostavio na njihovoj polovici a to sto nije bilo vise golova je sportska sreca i nesreca. Ali hajduk inace ne igra ovako nego ocajno. Da su inace borbeni i konkretniji danas bi se tukli sa dinamom ali veceras su izgubili prvenstvo.

Želite prijaviti greške?

