VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel

Izbio je požar u blizini luksuznog hotela Fairmont The Palm u Dubaiju, a izazvan je krhotinama koje su pale s neba tijekom iranskog raketnog napada, piše Sky News. Društvenim mrežama proširile su se snimke vatre i dima. Prema podacima s internetskih stranica agencije Tui, riječ je o luksuznom hotelu koji gostima nudi brojne restorane, nagrađivani spa centar i bazene s pogledom na grad. Iranski državni mediji objavili su kako je pokrenut napad na Dubai. Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćilo je da je zaustavilo novi val iranskih projektila i bespilotnih letjelica.

WATCH: Iranian missile hits Dubai. pic.twitter.com/hbB5XWbL84 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Nije poznato što je bio cilj napada, no u Emiratima su stacionirane američke vojne snage, piše Reuters. Podsjetimo, jutros su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran. U Teheranu su se čule najmanje tri eksplozije, a pogođeni su i drugi gradovi. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi kako će ovim napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku da svrgnu svoje vladare. Izraelska vlada proglasila je izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima.

⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa



An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.



The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2026

Pentagon je objavio da je američki napad nazvan "Epski gnjev", dok Izraelci ovu operaciju zovu "Lavlja rika". Iran je uzvratio ispaljivanjem raketa prema Izraelu, priopćila je izraelska vojska. Također Iran je izvršio udare i na američke vojne baze u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru.

