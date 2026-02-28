Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠIRE SE SNIMKE

VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel

Foto: X
1/4
VL
Autor
Laura Puklin
28.02.2026.
u 17:37

Pentagon je objavio da je američki napad nazvan "Epski gnjev", dok Izraelci ovu operaciju zovu "Lavlja rika"

Izbio je požar u blizini luksuznog hotela Fairmont The Palm u Dubaiju, a izazvan je krhotinama koje su pale s neba tijekom iranskog raketnog napada, piše Sky News. Društvenim mrežama proširile su se snimke vatre i dima. Prema podacima s internetskih stranica agencije Tui, riječ je o luksuznom hotelu koji gostima nudi brojne restorane, nagrađivani spa centar i bazene s pogledom na grad. Iranski državni mediji objavili su kako je pokrenut napad na Dubai. Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćilo je da je zaustavilo novi val iranskih projektila i bespilotnih letjelica. 

Nije poznato što je bio cilj napada, no u Emiratima su stacionirane američke vojne snage, piše Reuters. Podsjetimo, jutros su SAD i Izrael pokrenuli napad na Iran. U Teheranu su se čule najmanje tri eksplozije, a pogođeni su i drugi gradovi. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi kako će ovim napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku da svrgnu svoje vladare. Izraelska vlada proglasila je izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima.

Pentagon je objavio da je američki napad nazvan "Epski gnjev", dok Izraelci ovu operaciju zovu "Lavlja rika". Iran je uzvratio ispaljivanjem raketa prema Izraelu, priopćila je izraelska vojska. Također Iran je izvršio udare i na američke vojne baze u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru.

 FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
1/15
U luksuznom kvartu Palm Jumeirah u Dubaiju izbio je požar

Ključne riječi
napad na Iran Izrael dubaji Iran

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Next Level
Next Level
18:09 28.02.2026.

Nikad u arapske zemlje ići.... moj savjet

VA
VanjaPlank
17:37 28.02.2026.

Neka i bogati vide kako je sirotinji

AL
alojzvodic
18:13 28.02.2026.

Ovo je vjerojatno najlošije planirana vojna operacija u američkoj povijesti. Zašto gori sjedište Pete flote? S kojeg će aerodroma Amerika prevesti 12 poginulih vojnika iz njega u domovinu radi dostojanstvenog pokopa? Zašto izraelski avioni ne mogu sletjeti na aerodrome s kojih su poletjeli?Zašto čak ni Amerikanci to ne mogu činiti sve češće? Gdje je agresorski PZO? Je li u pravu načelnik Združenog stožera SAD Dan Caine koji je danas upozorio na ovo?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!