Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!

Subota koja je trebala biti još jedan uobičajen dan u blještavom Dubaiju, gradu poznatom po sigurnosti i luksuzu, pretvorila se u scenarij iz ratnog filma. Za Mirka Barišića, hrvatskog državljanina koji se ondje zatekao, dan je započeo zvukom sirena za zračnu opasnost, a nastavio se neprekidnim odjecima eksplozija koje su parale nebo. Barišić se nalazi u neposrednoj blizini jedne od vojnih baza koja je, kako se kasnije potvrdilo, bila primarna meta iranskih balističkih projektila, ispaljenih u znak odmazde za zajedničke američko-izraelske udare na Iran. "Sve je počelo rano ujutro. U početku nismo znali što se događa, ali detonacije su postajale sve jače i učestalije. Osjećaj je bio potpuno nerealan, kao da gledate vijesti iz nekog drugog dijela svijeta, a ne da se to događa vama, iznad vaše glave", ispričao je Barišić. "Cijeli dan se čuju eksplozije i raketni štit valjda brani grad. Još nismo dobili nikakve konkretne informacije, nije ugodno nikako. Ja sam u stanu i nisam izlazio iz stana cijeli dan, nisam bio u skloništu", dodao je, opisujući atmosferu potpune konfuzije koja je zavladala gradom.

Ono što je uslijedilo bilo je, prema njegovim riječima, još bizarnije. Unatoč sve očitijoj opasnosti, stotine stanovnika i turista izlazile su na ulice, balkone i krovove zgrada, s mobitelima u rukama, kako bi snimili vatrene tragove protuzračne obrane koja je presretala iranske projektile. Šok i nevjerica miješali su se s neobičnom znatiželjom, kao da grad nije bio svjestan stvarne prijetnje. Snimke eksplozija iznad Burj Khalife i luksuzne Palm Jumeire brzo su preplavile društvene mrežare, prikazujući prizore koji su više nalikovali na pirotehnički spektakl nego na stvarni ratni čin. Ta početna faza trajala je nekoliko sati, sve dok vlasti nisu izdale stroga upozorenja i pozvale sve građane da se hitno sklone u zatvorene prostore, daleko od prozora. No, za mnoge je spoznaja o ozbiljnosti situacije stigla prekasno.

Kako je dan odmicao, napadi su postajali sve intenzivniji. Mirko Barišić svjedočio je da je tijekom dana na područje u njegovoj blizini palo ili je u zraku uništeno petnaestak raketa. "Svaka nova eksplozija bila je jača od prethodne. Zgrade su se tresle. Više nitko nije bio vani, grad je utihnuo, čule su se samo sirene i detonacije", opisuje Barišić promjenu atmosfere. Iranska revolucionarna garda potvrdila je da su napadi usmjereni na "sve okupirane teritorije i zločinačke američke baze u regiji" te da će se "operacija nemilosrdno nastaviti do odlučujućeg poraza neprijatelja". Ujedinjeni Arapski Emirati, zajedno s Bahreinom, Kuvajtom, Katarom i Jordanom, potvrdili su da su njihovi sustavi protuzračne obrane aktivirani kako bi se obranili od, kako su naveli, "drskog napada na njihov suverenitet".

Globalni centar poslovanja i turizma u nekoliko je sati postao paraliziran. Međunarodna zračna luka Dubai (DXB), jedno od najprometnijih svjetskih zračnih čvorišta, potpuno je zatvorila svoj zračni prostor, što je izazvalo kaos u globalnom zračnom prometu. Tisuće putnika ostale su zarobljene, a aviokompanije poput Emiratesa i Lufthanse otkazale su stotine letova. Potvrđeni su i izravni pogoci unutar grada, a vatrogasne ekipe borile su se s požarom na luksuznom otočju Palm Jumeirah. U susjednom Abu Dhabiju potvrđena je smrt najmanje jedne civilne osobe od posljedica pada krhotina presretnutog projektila, dok je u Dubaiju prijavljeno više ozlijeđenih.

Vlasti Emirata pozvale su stanovništvo da ne podliježe panici, tvrdeći da su zalihe hrane i osnovnih potrepština osigurane te da vitalni sektori funkcioniraju. Ipak, u nekim dijelovima grada zavladao je strah, a svjedoci su izvještavali o praznim policama u trgovinama jer su ljudi u strahu od eskalacije počeli stvarati zalihe. Hrvatski konzulat u Dubaiju objavio je da pomno prati situaciju i stoji na raspolaganju svim hrvatskim državljanima, savjetujući im da ostanu na sigurnim lokacijama i prate upute lokalnih vlasti. Dok su se diplomati diljem svijeta angažirali u pokušaju smirivanja tenzija, američki predsjednik Donald Trump poručio je da je cilj operacija "obrana američkog naroda eliminacijom neposrednih prijetnji iranskog režima". Za Mirka Barišića i milijune drugih stanovnika Dubaija, te su geopolitičke poruke značile samo jedno: neizvjesnu noć i još neizvjesnije jutro u gradu koji je preko noći izgubio auru neranjivosti.