Hrvatska zvijezda zapela u kaosu Dubaija. Prisilili ih igrati dok su rakete letjele iznad glave!

Četiri osobe ozlijeđene su kada je poznati hotel Fairmont The Palm na umjetnom otoku Palm Jumeirah pogođen tijekom iranskih protunapada u subotu. Iran je također ciljao američke baze i drugu imovinu u UAE-u, Bahreinu, Kataru, Dubaiju, Jordanu i Kuvajtu. UAE je zatvorio svoj zračni prostor nakon što je prethodno zatvorena zračna luka Al Maktoum International Airport u Dubaiju. Vlasti trenutačno odvraćaju putnike od odlaska u zračne luke, pa tako do zračne luke ne može niti naš tenisač Mate Pavić, kao niti druge teniske zvijezde koje su igrale na turniru.

Inače, Mate Pavić nije sa Salvadorcem Marcelom Arevalom uspio osvojiti naslov pobjednika na ATP turniru u Dubaiju u konkurenciji parova, uspješniji od njih su u današnjem finalu bili Finac Harri Heliövaara i Britanac Henry Patten sa 7:5, 7:5. Mečevi su se na čuđenje mnogih održali normalno, za razliku od utakmice juniorske Eurolige koja je prekinuta zbog zračne uzbune.

Daily Mail zatražio je komentar od organizatora turnira i glasnogovornika ATP-a. Uznemireni teniski navijači oglasili su se na društvenim mrežama kako bi podijelili svoje strahove i frustracije zbog trenutačne situacije u Dubaiju.

Iskreno je nadrealno i uznemirujuće što su organizatori odlučili da se unatoč ratnoim stanju odigra finala u parovima i pojedinačnoj konkurenciji. Rakete su im letjele iznad glave, a oni su morali igrati tenis, napisala je jedna osoba na X-u.

Jedna je osoba odluku da se igra opisana kao „apsolutno neodgovornu“.