VIDEO Navijači stigli pod prozor Vatrenima, pridružio im se Dalić i na rubu suza poručio: 'Dat ćemo sve od sebe!'

Na hotelskoj plaži hotela Hilton gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija jutros je nastao pravi spektakl.

Stotine navijača u "kockicama" okupirale su plažu, ali ne ručnicima i ne kako bi se okupali, već kako bi bodrili vatrene te razvili najveću navijačku zastavu na svijetu.

Kako javlja naš reporter Tomislav Dasović, plaža je jendostavno bila premala da bi razvili cijelu zastavu jutros u 10 sati po lokalnom vremenu.

No, to nije omelo navijanje i dobru atmosferu koja se događala pred očima hrvatskih reprezentativaca i članova stručnog stožera. Dio njih se čak i spustio među navijače tako da su Lovren, Barišić, Erlić i Ćorluka došli u ludu atmosferu, a izbornik Zlatko Dalić učinio je nešto nesvakidašnje i nešto što rijetko koji izbornik čini, pogotovo na dan utakmice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 27.11.2022., Doha, Katar - Navijaci Hrvatske razvili su zastavu dugacku 200m na plazi ispred hotela Hilton Doha kako bi dali podrsku reprezentaciji pred utakmicu drugog kola SP u Qataru protiv Kanade. Izbornik Zlatko Dalic, predsjednik saveza Marijan Kustic, Dejan Lovren i Borna Barisic spustili su se pozdraviti okupljene navijace. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Izbornik je svakome od navijača dao ruku i osobno mu zahvalio što mu je došao dati podršku uoči utakmice s Kanađanima. Velika i lijepa gesta izbornika prema više od 100 navijača koji su se u rano jutro okupili i probudili pola grada srčanim navijanjem i atmosferom kakvu samo Hrvati znaju napraviti. Bio je Dalić gotovo na rubu suza zbog geste navijača.

- Nama podrška treba. Ovo nam je bitno. Hvala im. Dat ćemo sve od sebe da mi uveselimo dan. Da osjetimo da je to Svjetsko prvenstvo. Nažalost, nema nas puno to. No, ovo je zaista velika stvar - kazao je izbornik.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 27.11.2022., Doha, Katar - Navijaci Hrvatske razvili su zastavu dugacku 200m na plazi ispred hotela Hilton Doha kako bi dali podrsku reprezentaciji pred utakmicu drugog kola SP u Qataru protiv Kanade. Izbornik Zlatko Dalic, predsjednik saveza Marijan Kustic, Dejan Lovren i Borna Barisic spustili su se pozdraviti okupljene navijace. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Presedan je ovo i u nogometnom svijetu da na dan utakmice u dvorištu hotela završi toliki broj navijača, no sudeći prema reakcijama vatrenih i izbornika Dalića, možda je upravo ovo bio odlučujući poticaj i prevaga u večerašnjoj utakmici.

Podsjetimo, Hrvatska i Kanada igraju večeras od 17 sati utakmicu drugog kola skupine F svjetskog prvenstva.

