Atletico u nadoknadi dobio PSG, Barcelona razbila Zvezdu na krcatoj Marakani

Nogometaši madridskog Atletica ostvarili su veliku pobjedu u četvrtom kolu Lige prvaka, golom u 93. minuti u gostima su s 2-1 pobijedili PSG koji je ostao vrlo nisko na ljestvici. Atletico je ostvario drugu pobjedu i sada ima šest bodova, dok je PSG ostao na samo četiri boda. PSG je poveo u 14. minuti kada je Zaire-Emery prebacio vratara Oblaka i razveselio domaće navijače. Premda su Parižani bili bolji tijekom prvog poluvremena gosti iz Madrida su se uspjeli rezultatski vratiti i to nakon žestokog udarca i pogotka Moline u 18. minuti.

Napadao je PSG i u nastavku susreta, ali nije uspio slomiti čvrstu madridsku momčad. Čak štoviše, u 93. minuti je krenuo kontranapad Atletica, Griezmann je sjajno uposlio Correu koji je zabio za muk u Parizu. Inter je u Milanu svladao Arsenal 1-0 čime je došao do treće pobjede, a Arsenal je pretrpio prvi poraz. Gol vrijedan tri boda postigao je turski nogometaš Hakan Calhanoglu koji je u trećoj minuti nadoknade prvog dijela bio miran i precizan s bijele točke.

Kroz cijelo drugo poluvrijeme Arsenal je napadao, prijetio i tražio izjednačenje, ali Inter je ostao čvrst sve do kraja. Drugu pobjedu ostvario je Bayern koji je na svojoj Allianz Areni svladao Benficu s minimalnih 1-0. Bayern je potpuno dominirao, ali su gosti iz Lisabona odolijevali sve do 67. minute kada je glavom poentirao Musiala. Tada je kapitulirao ove srijede odlični ukrajinski golman Trubin na vratima Benfice.

Treću pobjedu sezone ostvarila je Barcelona koja je lako u Beogradu slomila Crvenu zvezdu i slavila s 5-2. Barcelona je od početka krenula sa žestokim napadima koji su se isplatili već u 11. minuti kada je Inigo Martinez glavom pogodio za 1-0. Crvena zvezda nije pokleknula već je u 27. minuti Katompa Mvumpa, nakon lijepe asistencije Krunića, zabio za 1-1. Odmor su gosti iz Španjolske ipak dočekali uz prednost, a za 2-1 je strijelac bio Lewandowski u 43. minuti.

Dvoboj je zaključen početkom drugog dijela. Brzo je Barcelona postigla dva gola, strijelci su bili Lewandowski i Raphinha, a u oba slučaja asistirao je Kounde. Do kraja je svaka momčad zabila po jedan pogodak, a novu je asistenciju za goste upisao Kounde. Atalanta nakon četiri kola ima dvije pobjede i dva remija, te je i dalje bez primljenog gola. Ovaj put je klub iz Bergama pobijedio kod Stuttgarta 2-0. Strijelci su bili sjajni Lookman u 51. i Zaniolo u 88. minuti, a za Atalantu je do 46. minute igrao hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.

Do ovog kola bez pobjede i postignutog pogotka bio je Salzburg koji je negativan niz prekinuo u Rotterdamu gdje je pobijedio Feyenoord 3-1. Junak austrijske momčadi bio je dvostruki strijelac Konate koji je zabijao u nadoknadi prvog dijela i 58. minuti. U 79. minuti je Feyenoord ostao s igračem manje i takav, brojčano slabiji, uspio je smanjiti. U 81. je strijelac za 1-2 bio Hadj Moussa. Sve je riješeno pet minuta kasnije. Konate nije realizirao jedanaesterac, ali je već u idućem napadu sjajno pod gredu pogodio Guindo za konačnih 3-1. Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec je bio u udarnoj momčadi Feyenoorda i zamijenjen je u 90. minuti.

U Ligi prvaka i dalje odlično igra Brest, francuska momčad ima tri pobjede i remi nakon četiri nastupa. Ove srijede Brest je u Pragu svladao domaću Spartu 2-1 golom Fernandesa u 37. i autogolom Kairinena u 79. minuti. Olatunji je bio strijelac za Pražane u 92. minuti. U prve dvije utakmice četvrtog kola ove srijede Club Brugge je kao domaćin pobijedio Aston Villu 1-0, dok je Šahtar u Gelsenkirchenu svladao Young Boys 2-1. Aston Villa je prije dolaska u Belgiju imala sve tri pobjede, s tim da nije primila ni jedan pogodak. Pozitivan niz je stao, a Club Brugge je ostvario drugu pobjedu.

Club Brugge je jedini gol dao u 52. minuti i to na bizaran način. Strijelac je bio Vanaken iz jedanaesterca, ali je svemu prethodila prava glupost Mingsa, obrambenog igrača Aston Ville. Gostujući vratar Martinez je započevši napad kratko dodao loptu do Mingsa, a ovaj ju je uhvatio u ruke i krenuo vratiti na startni položaj za napad. Dvojbe za suca Stielera nije bilo te je pokazao na bijelu točku. U Gelsenkirchenu je Šahtar pobijedio Young Boys s 2-1 čime je nakon jednog remija i dva poraza došao do prvog slavlja. Young Boys je upisao četvrti poraz, a oba kluba su ove srijede po prvi puta zabili u ovosezonskoj Ligi prvaka.