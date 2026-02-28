Eksplozije diljem Teherana, uključili se i Amerikanci, oglasio se Trump

Izraelsko ministarstvo obrane objavilo napad na Iran

Poručuju kako je riječ o 'preventivnom napadu'

9:02 - Akcija pokrenuta kako bi se uništio njihov balistički program, kako bi se uništila mornarica, kako bi se osiguralo da njihove terorističke proxy snage u regiji ne mogu više destabilizirati svijet. I osigurati ćemo da Iran nikad neće posjedovati nuklearno oružje. Ovaj režim brzo ce naučiti da jutro ne moze izazivati snagu SADa.

8:50 - Dok je prošlogodišnji lipanjski američki udar na Iran bio koncentriran isključivo na tri iranska nuklearna postrojenja, sudeći po eksplozijama koje ovaj put odjekuju diljem zemlje čini se da je najnoviji napad usmjeren ne samo na iranske nuklearne kapacitete, nego i na ostalu iransku vojnu infrastrukturu, a ponajprije na iranski arsenal balističkih raketa i bespilotnih letjelica. I izraelski ministar obrane Israel Katz potvrđuje da je napad pokrenut kako bi se uklonile prijetnje Državi Izrael, ističući da se u bliskoj budućnosti očekivao iranski napad raketama i dronovima.

8:45 - Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian je preživio i nije ozlijeđen, izvještava Mehr News Agency. Ranije se pisalo da je bio meta napada. Prema navodima agencije Fars News, u područjima Teherana u kojima se nalaze rezidencija vrhovnog vođe i predsjednička palača zabilježeno je najmanje sedam raketnih napada.

8:41 - Iran se priprema uzvrati nakon jutrošnjih napada, rekao je glasnogovornik iz Teherana za novinsku agenciju Reuters. Glasnogovornik je agenciji rekao da će odgovor biti „razoran“. Nije jasno što točno to znači niti gdje će Iran ciljati.

8:39 - Donald Trump je potvrdio da su SAD pokrenule „velike borbene operacije“ protiv Irana u videu na Truth Socialu. On je rekao da Teheranove „aktivnosti direktno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše trupe, naše baze u inozemstvu i naše saveznike širom svijeta“. „Već 47 godina“, dodaje Trump, „iranski režim pjeva ‘Smrt Americi’ i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića.“

8:38 - Ministarstva turizma za turiste u Izraelu poslao je izvanrednu obavijest. - Obavještavamo vas da Država Izrael trenutačno postupa u skladu s unaprijed utvrđenim i definiranim izvanrednim procedurama. Sva nadležna tijela pomno prate situaciju te djeluju u potpunoj koordinaciji s dionicima u turizmu: hotelima, turističkim vodičima, incoming turističkim agencijama i putničkim agencijama. - stoji u objavi.

8:22 - Izraelski zračni udari pogodili su središte Teherana, a prema izvještajima Associated Pressa jedna eksplozija odjeknula je u neposrednoj blizini službenog ureda iranskog vjerskog vođe Alija Hameneija, ali njegova točna lokacija nije javno poznata. Pretpostavlja se da se ajatolah Hamenei nalazi u podzemnoj lokaciji izvan grada, u skladu s iranskim sigurnosnim protokolima, koji nalažu hitno premještanje vrhovnog vođe na utvrđenu podzemnu lokaciju izvan grada prije početka očekivanih udara. Hamenei nije viđen u javnosti nekoliko dana prije napada, što je uobičajeno u razdobljima visokih tenzija, kada se očekuju napadi.

8:08 - Iranska vojska na X-u objavila je video eksplozija diljem Teherana, u objavi su napisali: 'Neka svijet zna da nismo prvi započeli rat'.

Let the world know that we did not start this war pic.twitter.com/9G3vbJYw1D — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

7:57 - SAD je pokrenuo zajedničke napade s Izraelom na Iran, izjavio je američki dužnosnik za Al Jazeeru. Američki dužnosnik rekao je za Al Jazeeru da su napadi na Iran izvedeni kao zajednička vojna operacija SAD-a i Izraela.

7:50 - Napetosti na Bliskom istoku ponovno su dosegnule kritičnu točku nakon što je Izrael pokrenuo novi val vojnih udara na Iran, produbljujući strah od šire regionalne eskalacije. Dok su sirene za uzbunu odjekivale diljem Izraela, a vlasti uvodile izvanredne sigurnosne mjere, iz Teherana su stizala izvješća o snažnim eksplozijama i stupovima dima iznad središta grada. Istodobno, izraelski zračni prostor potpuno je zatvoren, civilni letovi preusmjereni, a stanovništvo pozvano na ostanak u domovima. Razvoj događaja potvrđuje da sukob između dviju regionalnih sila ulazi u novu, opasniju fazu s neizvjesnim posljedicama za cijeli Bliski istok.

Izraelski ministar obrane izjavio je da je Tel Aviv u subotu pokrenuo „drugi napad“ na Iran, dok su se sirene za uzbunu oglašavale diljem zemlje. Iranska novinska agencija izvijestila je o snažnim eksplozijama u glavnom gradu Teheranu, uz vidljive stupove dima koji su se dizali iznad grada. Prema iranskim medijima, zabilježene su najmanje tri eksplozije u središtu Teherana, a projektili su pogodili područje Sveučilišne ulice i četvrt Jomhouriyeh.

Izraelski Kanal 12, pozivajući se na sigurnosne izvore, objavio je da su pogođeni deseci ciljeva povezanih s iranskim režimom. U međuvremenu, izraelska vlada donijela je izvanredne sigurnosne mjere: zatvorene su škole, zabranjena javna okupljanja, a građanima je preporučeno da rade od kuće. Izraelska vojska priopćila je da su se sirene za zračnu opasnost oglasile u više dijelova zemlje u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.

Ministar prometa objavio je i zabranu pristupa svim izraelskim zračnim lukama do daljnjega. Prema izraelskim medijima, zračni prostor Izraela potpuno je zatvoren, dok je državna radiodifuzna korporacija izvijestila da su se strani civilni zrakoplovi, koji su bili na putu prema Izraelu, počeli vraćati zbog sigurnosne prijetnje.

7:47 - Novinska agencija Tasnim izvještava da su se u sjevernom dijelu Teherana, u području Seyyed Khandan, vjerojatno dogodile još dvije eksplozije. Prema navodima svjedoka u gradu, čule su se i dodatne detonacije, javlja Associated Press.

7:35 - Izrael je pokrenuo preventivni napad na Iran, potvrdio je ministar obrane Israel Katz. Ubrzo nakon objave o napadu, u iranskoj prijestolnici Teheran odjeknula je eksplozija, prema navodima svjedoka i izvještajima svjetskih agencija. Iranska državna televizija potvrdila je da se dogodila detonacija, ali bez dodatnih detalja o uzroku ili mogućim posljedicama.

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su se u posljednjim minutama sirene oglasile diljem zemlje, uz istodobno slanje izravnog upozorenja na mobilne uređaje građana s uputom da ostanu u blizini zaštićenih prostora. „Ovo je proaktivno upozorenje kako bi se javnost pripremila na mogućnost lansiranja projektila prema Državi Izrael“, priopćili su iz vojske.

In the last few minutes, sirens were sounded all throughout Israel, with an advance instruction alert directly to cellular devices to stay within proximity to protected spaces.



This is a proactive alert to prepare the public for the possibility of missiles being launched toward… — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

IDF je dodatno naglasio da se od građana traži da ostanu u neposrednoj blizini skloništa i drugih zaštićenih prostora do daljnjega. Nakon što je ministar obrane objavio početak preventivnog udara na Iran, Izraelske obrambene snage proglasile su zabranu obrazovnih aktivnosti, javnih okupljanja i rada na većini radnih mjesta. Vojni vrh istaknuo je da su iz zabrane izuzeti „ključni sektori“, odnosno službe od vitalnog značaja za funkcioniranje države.