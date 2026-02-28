Naši Portali
SOLIDARNOST

Hrvatska Vlada odlučila bojkotirati otvaranja paraolimpijskih igara u Italiji, evo zbog čega

VL
Autor
Hina
28.02.2026.
u 10:20

Hrvatska je zajedno s državama istomišljenicama potpisala i nekoliko izjava prema kojima je sudjelovanje ruskih i bjeloruskih sportaša prihvatljivo isključivo u takvom, neutralnom statusu, stoji u priopćenju ministarstva turizma i sporta .

U znak solidarnosti s Ukrajinom hrvatska Vlada donijela je odluku kako predstavnici Vlade neće sudjelovati na ceremoniji otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara u Italiji, s obzirom da je Međunarodni paraolimpijski odbor na navedenim Igrama odlučio dopustiti nastup sportašima iz Rusije i Bjelorusije pod nacionalnim obilježjima.

Naime, prema preporukama Međunarodnog olimpijskog odbora sportaši ove dvije države mogu nastupati na međunarodnim natjecanjima isključivo u statusu neutralnih pojedinaca, bez korištenja nacionalnih simbola, te je Hrvatska zajedno s državama istomišljenicama potpisala i nekoliko izjava prema kojima je sudjelovanje ruskih i bjeloruskih sportaša prihvatljivo isključivo u takvom, neutralnom statusu, stoji u priopćenju ministarstva turizma i sporta .

Bez obzira na ovu odluku Međunarodnog paraolimpijskog odbora, sudjelovanje sportaša pod nacionalnim obilježjima države koja već godinama vrši agresiju i ugrožava suverenitet i teritorij Ukrajine, međunarodno pravo i temeljne europske vrijednosti te krši sve olimpijske i paraolimpijske ideale, i one koja je u tome podupire, za Hrvatsku i dalje ostaje potpuno neprihvatljivo.

Na 14. izdanju Zimskih paraolimpijskih igara očekuje se nastup oko 700 parasportaša iz pedesetak zemalja svijeta. Otvaranje je 6. ožujka u Areni u Veroni, a zatvaranje je 15. ožujka u Cortini d'Ampezzo.

Hrvatske boje branit će petero predstavnika: Dino Sokolović, Lucija Smetiško te Karla Kordić i njezin brat Petar u paraalpskom skijanju, te Bruno Bošnjak u parasnowboardu.
Ključne riječi
Vlada Zimske paraolimpijske igre

ER
Erik13
10:41 28.02.2026.

Svaka čast! Baš sam ugodno iznenađen kako s zadnje vrijeme ne bojimo jasno izraziti proukrajinski stav, treba stati u obranu od ruskog agresora. Da su svi bili ovakvi u vrijeme kad su nas srbi napali bilo bi nam puno lakše.

NI
niko63
10:38 28.02.2026.

Koji licemjeri što ne bojkotiraju Izreael i SAD?

KL
Klokan
11:03 28.02.2026.

Bravo.

