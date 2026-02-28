Naši Portali
ODJEKUJU SIRENE

VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke

Foto: X/via REUTERS
1/16
Autori: Danijel Prerad, Tea Tokić
28.02.2026.
u 12:32

Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina objavilo je na platformi X da su diljem zemlje aktivirane sirene za uzbunu

Prema navodima Bahreinska novinska agencija (BNA), jutros je sjedište Peta flota američke mornarice u Bahreinu bilo izloženo raketnom napadu. Informaciju su potvrdile i bahreinske vlasti, ističući da su projektili lansirani izvan teritorija Kraljevine Bahrein. Aktivirane sirene, građani pozvani u zaklon

Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina objavilo je na platformi X da su diljem zemlje aktivirane sirene za uzbunu. Građani i strani državljani pozvani su da odmah potraže zaklon i slijede upute nadležnih službi. Nacionalni komunikacijski centar Bahreina potvrdio je da su napadi bili “usmjereni na lokacije i objekte unutar granica Kraljevine”, ali su pokrenuti izvan njezina teritorija, što upućuje na prekograničnu vojnu operaciju.

Sjedište Peta flota američke mornarice nalazi se u Manami i predstavlja ključno zapovjedno središte američkih pomorskih operacija na Bliskom istoku. Flota nadzire i upravlja operacijama u: Perzijskom zaljevu, Crvenom moru, Arapskom moru, Dijelovima Indijskog oceana.  Riječ je o području od iznimne geostrateške važnosti, posebno zbog energetskih ruta i sigurnosti pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje prikazuju požar u području američke mornaričke baze u Bahreinu. Iako vizualni materijali sugeriraju materijalnu štetu, prema informacijama koje je objavio Fox News, u napadu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih američkih vojnika. Za sada nema službene potvrde o eventualnim ozlijeđenima među civilnim stanovništvom niti detalja o razmjerima štete na infrastrukturi.
JZ
Jo_zooo
13:00 28.02.2026.

Katastrofa za Amerikance PZO kao da ga nema.Rakete prolaze kako hoće...A šta su Ameri, mislili izgleda da se Trump proračuna ....Volio bi čuti Gusara, njegovo mišljenje.

