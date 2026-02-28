Dominik Kuzmanović odigrao utakmicu života i utišao Kiel: 20 obrana za večer iz snova!

Dominik Kuzmanović odradio je večer za pamćenje – onu zbog koje vratari žive i zbog koje se dvorane utišaju svaki put kad protivnik krene prema golu. Hrvatski reprezentativac briljirao je na gostovanju kod Kiela i bio ključni čovjek velike pobjede Gummersbacha 34:26.

Dečko iz Brckovljana zaključao je vrata. Skupio je čak 20 obrana iz 43 pokušaja – impresivnih 46,5 posto uspješnosti. Brojka sama po sebi zvuči moćno, ali dojam na terenu bio je još snažniji. Njegove intervencije redom su zaustavljale Zerbeasa, Johanssona, Reinkinda, Bylika i Imrea. Čak ni Domagoj Duvnjak nije imao svoje večer – dva pogotka iz četiri pokušaja dovoljno govore koliko je Kuzmanović bio nadahnut.

Posebno impresivno zvuči podatak da je na suprotnoj strani nadmašio dvojicu vratara svjetske klase. Vargas je skupio šest obrana, a veliki Andreas Wolff tek dvije. Dok su oni tražili ritam, Kuzmanović ga je diktirao.

U susretu Melsungena i Magdeburga (23:34) gledali smo i mali obiteljski dvoboj – rođake Davida i Mateja Mandića. Nažalost, ostao je to dvoboj samo na papiru jer nijedan od njih nije dobio priliku za nastup.

Večer je, međutim, imala samo jedno ime – Dominik Kuzmanović. Kad vratar ovako “poludi”, protivnik može samo slegnuti ramenima.