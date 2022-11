Hrvati u Kanadi: Ovdje će i Kanađani navijati za vatrene, a naši dečki moraju težim putem

Današnji susret drugog kola igranja po skupinama na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru između Hrvatske i Kanade očekuje se s nestrpljenjem, obje reprezentacije žele proći u drugi krug, a ova im je utakmica u ovom trenutku ključna. Već po tome je posebna, a još je posebnija za naše ljude koji žive u Kanadi, bit će to za njih susret Hrvatske, iz koje su došli, i Kanade, u kojoj sada žive.

>> VIDEO: Dalić gospodski odgovorio izborniku Kanade koji kaže da će sj*ebati Hrvatsku: Mi pričamo na terenu!

Otac i sin Smiljanec, Drago i Stjepan, sa svojim obiteljima žive u Kanadi, u gradu Lethbridgeu, koji ima oko 100.000 stanovnika. Naših je iseljenika, pa i onih koji su druga ili treća generacija, u Kanadi i SAD-u popriličan broj, no obitelj Smiljanec, uz ostale Hrvate u svom gradu, u hrvatskom klubu priprema gledanje utakmice.

– I inače se ovdje gledaju utakmice naše reprezentacije, ali sad će to ipak biti nešto posebno jer se igra protiv Kanade, u kojoj živimo. I jako, jako želimo pobjedu naših – javio nam se Stjepan Smiljanec, koji kaže da će na ovo gledanje doći i Kanađani.

– Bit će ipak više nas Hrvata – dodaje Stjepan.

Malo je prerano za roštilj

Koliko ima Hrvata u Lethbridgeu, gradu od 100.000 stanovnika, dolaze li i iz drugih gradova države Alberte?

– Ima nas oko 70, oko 50 obitelji ima veze s Hrvatskom, a na gledanje utakmice u nedjelju doći će nas 40 do 45. Živimo u malom gradu, veliki gradovi kao što su Calgary i Edmonton imaju svoje hrvatske zajednice i klubove i tamo će se isto tako gledati. No kod nas će biti jako živo, imamo taj svoj klub još od 1992. godine. U međuvremenu smo prodali taj stari hrvatski dom i sad imamo novi, moderniji klub, od prije četiri, pet godina – rekao nam je Drago Smiljanec.

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Belgium v Canada - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 23, 2022 Canada fans inside the stadium before the match REUTERS/Siphiwe Sibeko Photo: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

Obitelj Smiljanec podrijetlo vuče iz Slavonije, iz Jarmine, iz koje je i legendarni igrač Dinama Pero Bručić, a mjesto je to koje su uglavnom naselili ljudi iz Hrvatskog zagorja i gotovo svi su navijači Dinama.

– Pero Bručić i ja igrali smo zajedno nogomet kao djeca, Pero je 1953. godište, kao i moj brat. I dok je Pero igrao za Dinamo, često nam je slao lopte, ponekad i dresove, njegov je bratić Miroslav Vitković, nekadašnji nogometni sudac, a Perina sestra bila je udana za njegova ujaka, tako da smo svi na određeni način rodbina – kaže nam Drago.

Stjepanova sestra Suzie živi u SAD-u, bilo je i ideja da se ona priključi navijanju s obitelji u Kanadi.

– Ipak ne dolazi, ma predaleko je to, ona je u Indianapolisu, pa do nas je to kao pola puta do Hrvatske – objasnio je Drago.

Spremate li nekakav posebni program, možda roštilj, hrvatsko pivo ili je vrijeme za doručak s obzirom na to da će kod vas biti jutro kad se bude igrala utakmica Hrvatske i Kanade?

– Piva i viskija sigurno će biti, ali, nažalost, neće biti hrvatskog piva jer ga se ovdje nigdje ne može kupiti. A za roštilj je ipak malo prerano, ionako nam je najvažnija utakmica.

Vidimo da su svi dobrodošli na pozivu za gledanje utakmice, kako će vaši susjedi Kanađani gledati na to da usred Kanade navijate za Hrvatsku?

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 23.11.2022., stadion Al Bayt, Al Khor, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, skupina F, 1. kolo, Maroko - Hrvatska. Ivan Perisic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

– Ma bez brige, bit će to odlično, pa i ovdašnji će Kanađani navijati za Hrvatsku, to su naši prijatelji i, kad znaju da mi navijamo za Hrvatsku, navijat će i oni za nas – smije se Drago.

Kako ste doživjeli utakmicu Hrvatske protiv Maroka?

– Nismo bili najsretniji s tih 0:0, ali znate kako se kaže, bolje je i to nego da smo izgubili. Ma naši dečki već su nas naučili da valjda moraju težim putom. No sad moraju zapeti, treba dobiti Kanadu pa ćemo vidjeti što će nam trebati protiv Belgije u zadnjem kolu – dodaje.

Bit će 3:0 za Hrvatsku

Sigurno vas veseli što je sljedeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, mogla bi Hrvatska za četiri godine igrati i u Kanadi i imati jako veliku podršku?

– Nadamo se da će Hrvatska igrati ovdje, ako Bog da, ali ja ću možda tada biti u Jarmini i tamo s dečkima gledati utakmice. Idemo i sljedeće godine u Hrvatsku. Korona nas je zadržala, inače svake druge godine idemo u Hrvatsku. Dogodine ćemo sin Stjepan i dva unuka, Luka i Milan, kojima je 14 i 11 godina, u Hrvatsku da ponovno sve vide, iako su i unuci već bili – kaže nam 73-godišnji Drago Smiljanec, koji je za kraj prognozirao utakmicu Hrvatske i Kanade

Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Fans in Brussels watch Belgium v Canada - Brussels, Belgium - November 23, 2022 Canada's Alphonso Davies reacts REUTERS/Siphiwe Sibeko Photo: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS

– Bit će 3:0 za Hrvatsku!

Nadajmo se da je dobar prognozer i da će se u kanadsko nedjeljno jutro Hrvati u Lethbridgeu veseliti kao i u drugim hrvatskim zajednicama na sjevernoameričkom kontinentu.

Standings provided by Sofascore

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista