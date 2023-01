VIDEO Fifa se prisjetila našeg povratka protiv Brazila: Objavili su jednu rečenicu

Hrvatska nogometna reprezentacija bila je na korak udaljena od novog finala Svjetskog prvenstva. Vatreni su skupinu u Kataru prošli kao drugoplasirani, da bi u osmini finala slavili nad Japanom nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Nakon što su na isti način pobijedili Brazil, prvog favorita turnira, pucali su od samopouzdanja, ali Argentina je bila bolja u polufinalu. A pobjeda nad Seleçãom, uz Maroko, ostala najsvjetlija točka našeg nastupa na prvom zimskom Mundijalu.

Službeni profil Fifa Svjetskog prvenstva na Twitteru se sada prisjetio kako smo se zapravo vratili u dvoboj protiv Brazilaca i kasnije ih bacili u očaj udarcima s bijele točke. Vlašić je dao loptu za Oršića na lijevoj strani, novi igrač Southamptona krenuo naprijed pa u kaznenom prostoru pasom pronašao Brunu Petkovića, koji pogađa u lijevi kut Alissonova gola.

Pogodak je postigao u 117. minuti i tako poništio Neymarov iz 105., kada su Južnoamerikanci već počeli slavili ulazak u polufinale. Fifa je uz video objavila jednu rečenicu.

