Iran poslao jezivu prijetnju: Uskoro slijedi upotreba dosad neviđenog oružja

Sjedinjene Države i Izrael u subotu su pokrenuli vojne napade na Iran ciljajući njegovo vodstvo, Teheran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve diljem Bliskog istoka, a obje strane najavljuju da je to tek početak neprijateljstava. Teheran je napade nazvao ničim izazvanima i nezakonitima, pa odgovorio lansiranjem projektila na Izrael i nekoliko arapskih saveznika SAD-a u kojima se nalaze američke baze. Iran najavljuje još snažniji odgovor - zapovjednik Iranske revolucionarne garde Ebrahim Džabari izjavio je da uskoro slijedi upotreba dosad neviđenog naoružanja, prenosi iranska državna televizija.

Tri izvora navela su da su u izraelskim napadima ubijeni iranski ministar obrane Amir Nasirzadeh i glavni zapovjednik Revolucionarne garde Mohammed Pakpur. Prvi val udara operacije koju je Pentagon prozvao 'Epski bijes' uglavnom je bio usmjeren na iranske dužnosnike, rekao je izvor upoznat sa situacijom. U međuvremenu, u subotu popodne, pokrenut je i drugi udar čiji su cilj lanseri raketa u Iranu. Izrael i SAD krenuli su u napad dva dana nakon što neizravni pregovori pod posredovanjem Omana u Ženevi nisu donijeli napredak po pitanju iranskog nuklearnog programa.

Izraelski dužnosnik rekao je da su mete bili iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i predsjednik Masud Pezeškian. Ishod tih napada zasad se ne zna, no izvor upućen u situaciju ranije je za Reuters rekao da Hamnei uopće nije bio u iranskoj prijestolnici jer je prebačen na sigurnu lokaciju. Iranski izvor blizak vlastima Reutersu je otkrio da je ubijeno nekoliko visokih zapovjednika Revolucionarne garde te političkih dužnosnika. Iranski državni mediji prenose da je četrdeset ljudi poginulo u izraelskom zračnom napadu na osnovnu školu za djevojčice na jugu Irana, a izraelska vojska još nije odgovorila na zahtjev da komentira te navode.

U videoporuci objavljenoj na društvenim mrežama, Trump se osvrnuo na nekoliko desetljeća sporova Washingtona s Iranom, uključujući zauzimanje američkog veleposlanstva u Teheranu 1979. godine, kad je 52 Amerikanca bilo zatočeno 444 dana. Američki predsjednik u iransko je susjedstvo proteklih tjedana poslao brojne snage, paralelno govoreći kako se nada da će prisiliti Iran na ustupke u nuklearnim pregovorima.

Cilj „masovne” operacije je osigurati da Teheran ne dođe do nuklearnog oružja, a usmjerena je na "uklanjanje neposrednih prijetnji od iranskog režima", rekao je republikanac. Pozvao je Irance da ostanu u skloništima jer će "bombe padati posvuda", a potom da „preuzmu vlast” kad napadi završe. „Bit će vaša. Ovo će vjerojatno biti vaša jedina prilika u nekoliko generacija".

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da će zajednički američko-izraelski napad "stvoriti preduvjete da „hrabri iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke" i "ukloni jaram tiranije". Ministar obrane Israel Katz nazvao je to preventivnim udarom radi sprječavanja napada na Izrael. Iranski vjerski vođe već su bili u teškom položaju zbog masovnih protuvladinih prosvjeda u siječnju koji su završili krvavim gušenjem pobune u kojem je ubijeno nekoliko tisuća ljudi. Riječ je o najvećim nemirima u Iranu od Islamske revolucije 1979. godine. Prosvjednici su proteklih dana ponovno izašli na ulice kako bi odali počast ubijenima prošli mjesec.

Izraelski obrambeni dužnosnik kazao je da je operacija u subotu planirana mjesecima u koordinaciji s Washingtonom te da je datum početka odlučen prije nekoliko tjedana. Američki veleposlanik u Izraelu u petak je internom porukom poručio američkim državljanima u toj zemlji da je, ako žele, napuste „DANAS”. Novi sukob, nakon onog sredinom prošle godine, umanjuje nade u diplomatsko rješenje nuklearnog spora Teherana i Washingtona. Naftna tržišta pomno prate eskalaciju kako bi utvrdila koliko će rat utjecati na opskrbu.

Iranska revolucionarna garda priopćila je da su sve američke baze u regiji na dohvatu Irana te da će se iranska odmazda nastaviti sve dok "neprijatelj ne bude konačno poražen". Iračka oružana skupina povezana s Iranom, Kataib Hezbolah, najavila je da će uskoro napasti američke baze u regiji. Saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman nazvao je čelnika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohammeda bin Zajeda Al Nahjana, kako bi razgovarali o iranskim napadima na regiju te izrazio solidarnost toj zemlji, izvijestila je državna novinska agencija UAE-a.

Glasne detonacije odjeknule su u Abu Dabiju, glavnom gradu Emirata, a nekoliko eksplozija čulo se i u Dubaiju. Bahrein je priopćio da je i servisni centar američke Pete flote, baza američkih pomorskih snaga u regiji, bio meta raketnog napada. Videosnimka je pokazala gusti dim na obali te otočne države dok odjekuju sirene. Katar je priopćio da je oborio sve projektile usmjerene prema njemu te da zadržava pravo na odgovor Iranu. I Kuvajt je potvrdio raketni napad na tamošnju američku vojnu bazu.

