Uzbuna u obitelji Novaka Đokovića! Brat i supruga s djetetom zbog eksplozije pobjegli iz stana

Đorđe Đoković i njegova supruga Saška Veselinov Đoković, zajedno s malenim sinom Aleksandrom, morali su u panici evakuirati svoj luksuzni stan u Dubaiju. Prema medijskim napisima iz Srbije, obitelj je napustila dom smješten u blizini svjetski poznatog nebodera Burj Khalifa nakon što su gradom odjeknule snažne detonacije, izazvavši strah među stanovnicima. Iako su članovi obitelji Đoković na sigurnom, izvori navode da su, kao i većina ljudi zatečenih u Emiratima, vidno uznemireni zbog situacije koja je paralizirala grad.

Panika u Dubaiju i Abu Dhabiju izravna je posljedica žestoke eskalacije sukoba na Bliskom istoku, potaknute američkim vojnim operacijama protiv Irana. Teheran je odgovorio protuudarima bespilotnim letjelicama i projektilima usmjerenim na više lokacija u regiji. Nekoliko iranskih projektila presretnuto je iznad neba Ujedinjenih Arapskih Emirata, a vlasti su potvrdile da su dijelovi oborenih raketa pali i na naseljena područja, uzrokujući materijalnu štetu, pa čak i ljudske žrtve u Abu Dhabiju.

Kao rezultat izravne vojne prijetnje, život u inače mirnim Emiratima potpuno je stao. Zračni prostor iznad zemlje je zatvoren, a sve operacije na glavnim međunarodnim zračnim lukama, uključujući Dubai International (DXB) i Dubai World Central (DWC), hitno su obustavljene. Društvenim mrežama šire se snimke dima i požara u nekoliko zgrada u Dubaiju, a jednu takvu snimku podijelila je i srpska dizajnerica Biljana Tipsarević, koja se također zatekla u gradu. Vlasti UAE-a pozvale su građane na maksimalan oprez.

Za Đorđa i Sašku Đoković, koji su se u Dubai preselili tijekom 2023. godine, uloživši oko dva milijuna eura u luksuzni stan, ovaj grad postao je drugi dom. Iako se ranije nagađalo o njihovu trajnom povratku u Beograd, par je nastavio provoditi značajan dio vremena u Emiratima.