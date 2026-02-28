Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Napad na Dubai: Snimljen trenutak udara, pogođen hotel
Hrvat usred raketnog kaosa u Dubaiju: Ljudi su u šoku izlazili na ulice i snimali eksplozije!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NISU U OPASNOSTI

Uzbuna u obitelji Novaka Đokovića! Brat i supruga s djetetom zbog eksplozije pobjegli iz stana

Screenshot Instagram
Autor
Patrik Mršnik
28.02.2026.
u 19:05

Najmlađi brat Novaka Đokovića, Đorđe, sa suprugom Saškom i sinom Aleksandrom proživljava pravu dramu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zbog iznenadne eskalacije sukoba na Bliskom istoku i eksplozija koje su odjeknule Dubaijem, obitelj je bila prisiljena hitno napustiti svoj dom

Đorđe Đoković i njegova supruga Saška Veselinov Đoković, zajedno s malenim sinom Aleksandrom, morali su u panici evakuirati svoj luksuzni stan u Dubaiju. Prema medijskim napisima iz Srbije, obitelj je napustila dom smješten u blizini svjetski poznatog nebodera Burj Khalifa nakon što su gradom odjeknule snažne detonacije, izazvavši strah među stanovnicima. Iako su članovi obitelji Đoković na sigurnom, izvori navode da su, kao i većina ljudi zatečenih u Emiratima, vidno uznemireni zbog situacije koja je paralizirala grad.

Panika u Dubaiju i Abu Dhabiju izravna je posljedica žestoke eskalacije sukoba na Bliskom istoku, potaknute američkim vojnim operacijama protiv Irana. Teheran je odgovorio protuudarima bespilotnim letjelicama i projektilima usmjerenim na više lokacija u regiji. Nekoliko iranskih projektila presretnuto je iznad neba Ujedinjenih Arapskih Emirata, a vlasti su potvrdile da su dijelovi oborenih raketa pali i na naseljena područja, uzrokujući materijalnu štetu, pa čak i ljudske žrtve u Abu Dhabiju.

Kao rezultat izravne vojne prijetnje, život u inače mirnim Emiratima potpuno je stao. Zračni prostor iznad zemlje je zatvoren, a sve operacije na glavnim međunarodnim zračnim lukama, uključujući Dubai International (DXB) i Dubai World Central (DWC), hitno su obustavljene. Društvenim mrežama šire se snimke dima i požara u nekoliko zgrada u Dubaiju, a jednu takvu snimku podijelila je i srpska dizajnerica Biljana Tipsarević, koja se također zatekla u gradu. Vlasti UAE-a pozvale su građane na maksimalan oprez.

Za Đorđa i Sašku Đoković, koji su se u Dubai preselili tijekom 2023. godine, uloživši oko dva milijuna eura u luksuzni stan, ovaj grad postao je drugi dom. Iako se ranije nagađalo o njihovu trajnom povratku u Beograd, par je nastavio provoditi značajan dio vremena u Emiratima.
Ključne riječi
Dubai đorđe đoković Novak Đoković

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
19:12 28.02.2026.

Ima koja minuta bez tog đokovićanja?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Europa nam se divi

Johannes Hahn oduševljen: Ova hrvatska inicijativa vrijedna je Nobelove nagrade!

Plazma Sportske igre mladih, najveća sportsko-amaterska manifestacija u Europi, svečanom ceremonijom u Skoplju otvorila je novo poglavlje pokretanjem projekta u Sjevernoj Makedoniji. A ovaj izvorno hrvatski proizvod uz prijenos znanja, organizacijskih standarda i vrijednosti projekta, te očuvanje njegove kvalitete i identiteta, nastavit će svoju misiju i 2026. uključivanjem više od 400.000 djece u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji u sportske aktivnosti koje su potpuno besplatne za sve sudionike.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!