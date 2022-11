VIDEO Hrvatska večeras igra na najstarijem katarskom stadionu. Pogledajte arhitektonsko čudo starije od Poljuda

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će drugu utakmicu SP-a s Kanađanima na Khalifa International, jedinom od osam stadiona koji nije građen ispočetka za Svjetsko prvenstvo u Katru.

Stadion je izgređen 1976., a ime je dobio po emiru koji je vladao u doba njegove izgradnje. Godinama je bio najveći stadion u Katru i jedini dom katarske nacionalne reprezentacije, tvrdi Koordinacija.hr.

Stadion je dosad prošao tri rekonstrukcije - 1984., 2003. zbog domaćinstva Azijskih igara 2006. te treću u razdoblju od 2014. do 2017. godine. Ovom posljednjom rekonstrukcijom stadion je dobio željeni izgled te je prvi od osam stadiona Svjetskog prvenstva koji je predstavljen javnosti.

Foto: MOHAMMED DABBOUS/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 Stadium Preview - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - September 29, 2022 General view outside the stadium ahead of the World Cup REUTERS/Mohammed Dabbous Photo: MOHAMMED DABBOUS/REUTERS

Kapacitet stadiona je 48.000 gledatelja, ima LED rasvjetu terena, a prepoznatljiv je po dva luka koja su njegov simbol. U njihovoj renovaciji angažiran je kranist iz Indije koji je specijalno obučen za upravljanjem kranom teškim preko 600 tona.

Foto: MOHAMMED DABBOUS/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 Stadium Preview - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - September 29, 2022 General view outside the stadium ahead of the World Cup REUTERS/Mohammed Dabbous Photo: MOHAMMED DABBOUS/REUTERS Foto: MOHAMMED DABBOUS/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 Stadium Preview - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - September 29, 2022 General view outside the stadium ahead of the World Cup REUTERS/Mohammed Dabbous Photo: MOHAMMED DABBOUS/REUTERS

Na terenu bi trebala biti ugodna klima jer je renovacijom dodan pokrov ispod svih tribina kao podrška novougrađenom rashladnom sustavu.Najviši vrh stadiona je na visini većoj od 100 metara n/v, a uz stadion je montiran i navijački prostor namijenjen osobama manje pokretljivosti.

Utakmkica Hrvatska - Kanada igra se u nedjelju u 17 sati.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista

>> VIDEO: Navijači stigli pod prozor Vatrenima, pridružio im se Dalić i poručio: 'Dat ćemo sve od sebe!'