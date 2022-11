Komentator HRT-a: Nemamo najbolji vezni red na svijetu, a da sam Dalić, ovaj igrač obavezno bi bio u prvih 11

Tomislav Stipić, bivši trener Slaven Belupa koji vodi Audu u Latviji, bio je gost HRT-ove emisije Qatara nakon posljednje konferencije hrvatske reprezentacije uoči dvoboja s Kanadom.

Otkrio je koga bi danas uvrstio u sastav i kakve bi sve kadrovske promjene napravio u odnosu na utakmicu s Marokom. U prvih 11 po njegovom mišljenju upadaju Stanišić i Majer.

- Prije svega bih htio reći da sam ja najveći navijač hrvatske reprezentacije i samo želim pobjedu protiv Kanade. Ja bih stavio Stanišića na desnog beka jer je po prirodi igrač koji će bolje zaustaviti ogromnu energiju, dinamiku i brzinu Kanade na toj strani. Ulijeva mi veliku odgovornost, posebno defenzivno. Stavio bih Lovru Majera. Ja bih taj takozvani najbolji vezni red malo razbio jer ja ne vjerujem da je to najbolji vezni red na svijetu. Možda nekad, u ovom trenutak definitivno ne - izjavio je.

Dotaknuo se Kovačića, a u napadu bi krenuo s Petkovićem.

- Ako gledate recimo Kovačića, ako vidite detalje na primjer u 85 utakmica postigao je tri gola kao vezni igrač. To je jako, jako skromna statistika. Vidite recimo Lovro Majer ima 12 utakmica u reprezentaciji i tri gola. Meni je malo žao što ga vidimo kao budućnost Hrvatske, on je već i sadašnjost. On daje ritam, može napraviti promjenu, u uskom prostoru iznuditi i razviti nešto nepredvidivo. Taj dečko bi po mome trebao biti u prvih 11 i to na desetki, iza napadača. Desno krilo ili Oršić ili Pašalić, a gore bih stavio Petkovića.

Izbornik Zlatko Dalić izjavio je kako viceprvaci svijeta zaslužuju respekt, razočaran ranim terminom prve utakmice.

- Veliki kompliment izborniku. Vidi se da ima iskustvo i gard i to je potrebno. Taj termin nam ne leži, to je nešto što nam oduzima kvalitetu na terenu - zaključio je Stipić.

