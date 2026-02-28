Jug AO nakon raspucavanja bolji od Jadrana u vaterpolskom derbiju

Do posljednje četvrtine izgledalo je da će Splićani slaviti u Dubrovniku jer su zadnju dionicu dočekali s dva gola prednosti. U završnici je Jug AO ipak uspio doći do izjednačenja, do 9-9, a potom je nakon raspucavanja slavio s ukupnih 12-11.

Najbolji igrač Juga AO bio je Vlaho Pavlić s četiri gola, dok su još petorica igrača postigla po jedan pogodak za domaćina. Kod Jadrana je Jerko Marinić Kragić postigao tri pogotka, ali je za to potrošio čak deset lopti.

Nakon velikog preokreta Medveščak je u Zagrebu svladao Solaris 14-13 (2-4, 5-5, 2-3, 5-1). Šibenčani su prosuli vodstvo 12-9 na ulasku u posljednju četvrtinu. U pobjedničkom sastavu po četiri gola su dali Dominik Obuljen i Jan Bušić, dok su u sastavu Solarisa po tri gola dali Toni Šparada i Roko Pelicarić.

POŠK 1937 je u gostima nadjačao KPK s 14-10 (6-4, 2-2, 3-3, 3-1). U pobjedničkom sastavu četiri gola je dao Luka Lipej, dok je za KPK trostruki strijelac bio Mauro Prkoča.

Na ljestvici vodi Jug AO s 23 boda. Jadran ima 22, a Mladost 21 bod, s tim da Splićani i Zagrepčani imaju utakmicu manje. Medveščak je na 18 bodova, a Primorje EB na 15.

Ranije je u ovom kolu splitski Mornar pobijedio OVK Split s 23-7, dok će 3. ožujka igrati Zadar 1952 - Primorje EB.