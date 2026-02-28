Naši Portali
NAPETA UTAKMICA

Jug AO nakon raspucavanja bolji od Jadrana u vaterpolskom derbiju

Dubrovnik: Susret Juga i Duisburga u LEN Euro kupu
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
28.02.2026.
u 23:15

U derbi utakmici devetog kola domaćeg prvenstva vaterpolisti Juga AO na domaćem su plivalištu svladali splitski Jadran nakon raspucavanja s 12-11 (2-3, 2-2, 2-3, 3-1; 3-2)

Do posljednje četvrtine izgledalo je da će Splićani slaviti u Dubrovniku jer su zadnju dionicu dočekali s dva gola prednosti. U završnici je Jug AO ipak uspio doći do izjednačenja, do 9-9, a potom je nakon raspucavanja slavio s ukupnih 12-11.

Najbolji igrač Juga AO bio je Vlaho Pavlić s četiri gola, dok su još petorica igrača postigla po jedan pogodak za domaćina. Kod Jadrana je Jerko Marinić Kragić postigao tri pogotka, ali je za to potrošio čak deset lopti.

Nakon velikog preokreta Medveščak je u Zagrebu svladao Solaris 14-13 (2-4, 5-5, 2-3, 5-1). Šibenčani su prosuli vodstvo 12-9 na ulasku u posljednju četvrtinu. U pobjedničkom sastavu po četiri gola su dali Dominik Obuljen i Jan Bušić, dok su u sastavu Solarisa po tri gola dali Toni Šparada i Roko Pelicarić.

POŠK 1937 je u gostima nadjačao KPK s 14-10 (6-4, 2-2, 3-3, 3-1). U pobjedničkom sastavu četiri gola je dao Luka Lipej, dok je za KPK trostruki strijelac bio Mauro Prkoča.

Na ljestvici vodi Jug AO s 23 boda. Jadran ima 22, a Mladost 21 bod, s tim da Splićani i Zagrepčani imaju utakmicu manje. Medveščak je na 18 bodova, a Primorje EB na 15.

Ranije je u ovom kolu splitski Mornar pobijedio OVK Split s 23-7, dok će 3. ožujka igrati Zadar 1952 - Primorje EB.
Jadran Split Jug AO Vaterpolo

Goran Sukno
13
TUŽNA VIJEST

Napustio nas je Goran Sukno, istinska legenda i čovjek koji nam je donio toliko radosti

Bio je dio naraštaja koji je osamdesetih godina osvojio sve što se moglo osvojiti. Godine 1980. s Jugom je osvojio naslov klupskog prvaka Europe u Kuparima, a vrhunac njegove igračke karijere stigao je na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984. godine, gdje je kao jedan od ključnih igrača predvodio reprezentaciju do zlatne medalje. Dvije godine poslije osvojio je i naslov svjetskog prvaka, potvrdivši svoj status jednog od najvećih vaterpolista svoje generacije.

