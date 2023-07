Čudesni, veličanstveni i ponosni – priča o generaciji koja je Hrvatsku učinila velesilom

PITALI SMO GRADONAČELNIKA

Pogledajte kako se Tomašević izmotava na pitanje oko Mamića: 'Do koje je to razine došlo, da se oni tajno snimaju...'

"Do koje razine je to u Dinamu došlo da se snimaju sastanci?", pita se Tomašević, a iz njegovog odgovora bi valjda trebalo biti jasno u kojem smjeru razmišlja gradonačelnik. No manje je važno što Tomašević misli o Mamiću, važno je ono što čini u ime Grada pa je u tom smjeru i postavljeno pitanje koje je ostalo bez jasnog odgovora.