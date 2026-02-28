Naši Portali
UŽIVO
Eksplozije odjekuju Teheranom, Trump se oglasio zlokobnom prijetnjom, Iran lansirao balističke rakete prema Izraelu
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
USKORO UŽIVO Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab o posljedicama napada na Iran
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
UŽIVO Haidar Diab: Iranci će se ovoga puta boriti do zadnje kapi krvi

Nada Izraeka i SAD-a na Iran komentiraju Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab.

Zračnim udarima izraelskih snaga jutros je započeo dugoočekivani udar Izraela i SAD-a na Iran, a posljedice toga napada za bliski istok, ali i cijeli svijet, kao i sve što možemo očekivati u narednim danima komentirat će u studiju Večernjeg lista naš dugogodišnji vanjskopolitički komentatori Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab.

"Situacija je kaotična i ono što smo mi predviđali tako se ispostavilo. U protunapadu napadnuti su i Bahrain, Katar i Izrael da niti ne govorimo. Ono što mi vidimo za razliku od lipnja prošle godine kada su Izraelci napali Iran, vidi se da su Iranci ovoga puta spremni. Mnogi analitičari su znali da će biti napad na Iran jer je Trump grupirao brodove. Mi smo tek na početku, mi ne znamo što će se dogoditi. Trump je govorio o rušenju režima, a Iran i Iranska republikanska stranka će se boriti do zadnje kapi krvi jer to neće dozvoliti, rekao je hassan Haidar Diab odmah na početku. 

SAD Iran Izrael napad na Iran

LU
Lujo123
10:22 28.02.2026.

Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab o posljedicama napada na Iran! A jeste odabrali prave komentatore i analitičare svaka vam čast. Obojica su poznati po svojoj profesionalnosti obrazovanosti i dobronamjernosti. 😡

EU
eurofil55
11:10 28.02.2026.

Kakve PZO imaju ove americke baze, pa svaka im je pogodjena, prije par trenutaka pogodjena je i baza u Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji Očito da su ameri ostavili ove glupe arape na cijedilu i povukli sve patriote u izraell čim ovako rešetaju po Bahreinu,Kuvajtu i ostalima..Neka vide budale tako im i treba.. Četiri američka boeing kc 46 pegasus na flight radaru bježe iz tel aviva..Zaboravili skloniti avione mislili neće proći ništa..

VI
Vérité Indolore56
11:08 28.02.2026.

Loše, jako loše po Ameriku.

