UŽIVO Haidar Diab: Iranci će se ovoga puta boriti do zadnje kapi krvi

Zračnim udarima izraelskih snaga jutros je započeo dugoočekivani udar Izraela i SAD-a na Iran, a posljedice toga napada za bliski istok, ali i cijeli svijet, kao i sve što možemo očekivati u narednim danima komentirat će u studiju Večernjeg lista naš dugogodišnji vanjskopolitički komentatori Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab.

"Situacija je kaotična i ono što smo mi predviđali tako se ispostavilo. U protunapadu napadnuti su i Bahrain, Katar i Izrael da niti ne govorimo. Ono što mi vidimo za razliku od lipnja prošle godine kada su Izraelci napali Iran, vidi se da su Iranci ovoga puta spremni. Mnogi analitičari su znali da će biti napad na Iran jer je Trump grupirao brodove. Mi smo tek na početku, mi ne znamo što će se dogoditi. Trump je govorio o rušenju režima, a Iran i Iranska republikanska stranka će se boriti do zadnje kapi krvi jer to neće dozvoliti, rekao je hassan Haidar Diab odmah na početku.