MNOGI SU NEZADOVOLJNI

Navijači Hajduka na mrežama već čestitaju Dinamu na tituli: 'To je to od nas za ovu godinu'

Varaždin: Bakljada na utakmici Varaždina i Hajduka
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
28.02.2026.
u 21:48

Hajduk je remijem 1-1 protiv Varaždina u 24. kolu HNL-a napravio novi korak unazad u borbi za naslov. Splićani sada zaostaju četiri boda za vodećim Dinamom, koji ima i utakmicu manje, a navijači su na društvenim mrežama izgubili svaku nadu.

Nogometaši Hajduka ponovno su razočarali svoje navijače i prosuli ključne bodove u borbi za naslov prvaka. U utakmici 24. kola HNL-a, koja se za Splićane smatrala imperativom pobjede, odigrali su tek 1-1 na gostovanju u Varaždinu. Ovim rezultatom Hajduk je zaostatak za Dinamom ostavio na četiri boda, no plavi tek trebaju odigrati svoju utakmicu protiv Gorice, gdje bi pobjedom pobjegli na ogromnih sedam bodova prednosti. Čini se da je upravo taj scenarij ono što je prelilo čašu strpljenja kod navijača, koji su nakon susreta na društvenim mrežama već proglasili kraj prvenstvene utrke.

Sve je za momčad Gonzala Garcije izgledalo obećavajuće kada je u 23. minuti Ante Rebić doveo Splićane u vodstvo. Gol je uslijedio nakon spektakularne asistencije Marka Livaje, koji je škaricama vratio loptu u srce šesnaesterca gdje je Rebić bio neumoljiv. Hajduk je dominirao u prvom dijelu, no kako to često biva ove sezone, protivnik je iz praktički jedinog pravog udarca došao do izjednačenja. U 40. minuti Iuri Tavares primio je loptu iskosa na vrhu kaznenog prostora i maestralnim udarcem pogodio suprotne rašlje, ostavivši vratara Silića bez ikakve šanse. Bio je to šok od kojeg se Hajduk do kraja utakmice nije uspio oporaviti.

Odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka, društvene mreže preplavili su komentari ogorčenih navijača. "To je to za ovu godinu, okrenimo se idućoj sezoni", "Sramota se nastavlja, hvala im na ovakvim rezultatima" i "Dinamu možemo već čestitati na tituli, a nama ostaje pokušati osvojiti Kup", samo su neke od poruka koje oslikavaju opće raspoloženje. Mnogi su se obrušili i na pojedine igrače, no prevladavajući osjećaj je onaj potpune rezignacije i gubitka vjere u osvajanje toliko željenog naslova.

Slično raspoloženje dijelio je i trener Gonzalo Garcia, koji nakon utakmice nije skrivao frustraciju. "Izgubili smo dva boda danas. Nije prvi put da smo tako prosuli bodove. Bili smo gladni, stvarali prilike, ali ne zabijamo. Gubimo bodove iako smo dosta bolji od protivnika i to se ponavlja. Ako si veliki klub, tako ne smiješ gubiti bodove", izjavio je utučeni Garcia, čija momčad ni u drugom poluvremenu, unatoč inicijativi i igraču više u posljednjih nekoliko minuta, nije uspjela pronaći put do pobjedničkog pogotka. Varaždin se tako još jednom pokazao kao crna mačka za Splićane, uzevši im pet od mogućih devet bodova u ovosezonskim okršajima.
