CENTCOM SE POHVALIO

VIDEO Američki nosači aviona i krstareće rakete u akciji – prvi put u borbi jeftini 'samoubilački' dronovi

Snimka CENTCOM-a
Foto: Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
28.02.2026.
u 20:28

Upotrijebljena je precizna municija lansirana iz zraka, s kopna i s mora, kao i jeftini jednosmjerni jurišni dronovi (po prvi put u borbi), navodi se u priopćenju

Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da nakon napada na Iran nema izvještaja o američkim žrtvama ili ranjenima, te da operacije nisu ugrožene. Šteta na američkim postrojenjima je minimalna, navodi CENTCOM na društvenim mrežama.

U priopćenju se ističe: „Nakon početnog vala udara američkih i partnerskih snaga, snage CENTCOM-a uspješno su se obranile od stotina iranskih projektila i bespilotnih letjelica. Nema izvještaja o američkim žrtvama ili ranjenima u borbama. Šteta na američkim instalacijama bila je minimalna i nije utjecala na operacije.“ CENTCOM je na platformi X objavio video-snimak lansiranja raketa i trenutke pogodaka ciljeva u Iranu.

Operacija nosi naziv „Epic Fury“ (otprilike „Epski bijes“ ili „Epski gnjev“). Upotrijebljena je precizna municija lansirana iz zraka, s kopna i s mora, kao i jeftini jednosmjerni jurišni dronovi (po prvi put u borbi), navodi se u priopćenju.

Sjedinjene Američke Države i Izrael jutros su izveli napade na Iran. U Teheranu su odjeknule najmanje tri eksplozije, a ciljevi su pogođeni i u više drugih iranskih gradova.

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da će ovim napadom biti uklonjena sigurnosna prijetnja Americi te da će Irancima biti pružena prilika da svrgnu svoje vladare. Izraelska vlada proglasila je izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima.

Pentagon je američki dio operacije nazvao „Epic Fury“, dok Izrael svoju akciju naziva „Lavov urlik“ (Raging Lion / Lion’s Roar). Iran je uzvratio ispaljivanjem raketa prema Izraelu, kao i udarima na američke vojne lokacije u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru, priopćila je izraelska vojska.

Ključne riječi
CentCom Donald Trump SAD Izrael napad na Iran

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
21:50 28.02.2026.

naranča bi napravila daleko pametniju stvar da je te tomahawke poslala u ukrajinu... pa da ukrajinski heroji rokaju ruSSe duboku u pozadini... a i da im napokon sruše onaj most na krimu

Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
20:43 28.02.2026.

NEVIĐENO: SAD se nikada nisu suočile sa tako masovnim napadom na svoje baze

