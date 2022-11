Optimizam iz statistike: Hrvatska nikad nije izgubila drugu utakmicu na velikom natjecanju

‘Vatreni’ dosad nikad nisu izgubili drugu utakmicu u skupini na velikom natjecanju, Euru ili SP-u, Iako, često to nije bilo dovoljno za prolaz skupine.

Na kultnom Euru 1996. pali su Danci 2:0, a Hrvatska je nakon dvije utakmice imala šest bodova te je prošla skupinu. U Francuskoj 1998. je pao Japan 1:0 te smo i tu osigurali drugi krug.

>> VIDEO: Kolinda ekskluzivno iz Katara: I kad sam uvjerena u pobjedu Hrvatske, dosta sam nervozna

Svjetsko prvenstvo 2002. poraženi smo od Meksika na otvaranju 0:1, a onda je pala Italija 2:1. No, u zadnjem kolu koban je bio Ekvador koji nas je minimalno porazio. Na Euru 2004. remizirali smo sa Švicarcima te Francuzima. Engleska nas je dobila u zadnjem kolu, nismo prošli grupu.

U Njemačkoj 2006. izgubili smo od Brazila, a drugo kolo smo samo remizirali s Japanom. U zadnjem kolu smo tek zabili prvi pogodak, no odigrali smo 2:2 s Australijom, opet nije bilo dovoljno za prolaz. Dvije godine kasnije na Euru pobijedili smo u prva dva kola Austriju i Njemačku za prolaz dalje.

#Croatia's second group stage encounters at the #FIFAWorldCup



✅ 1998 🆚 Japan (1:0)

✅ 2002 🆚 Italy (2:1)

🤝 2006 🆚 Japan (0:0)

✅ 2014 🆚 Cameroon (4:0)

✅ 2018 🆚 Argentina (3:0)



❓ 2022 🆚 Canada 🤞#Qatar2022 #Vatreni pic.twitter.com/BWY6OjOald