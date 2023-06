Tko je novi igrač Hajduka? Hansi Flick mu dao šansu, igrao za tri kluba u Bundesligi

Već uoči početka srpnja momčad hrvatskog doprvaka te osvajača Kupa, Hajduka, pojačala se za dva imena. Nakon što je redove bijelih pojačao Zvonimir Šarlija, na Poljudu će od sljedeće sezone igrati i Leon Dajaku, 22-godišnji njemački krilni igrač kosovskog porijekla. Stavio je mladi ofenzivac potpis na ugovor s bijelima do ljeta 2027. godine, a nosit će dres s brojem 22.

- Sjajno je biti ovdje, odličan prvi dojam o klubu i gradu. Ja sam mladi igrač s mnogo vatre u sebi, koji voli nogomet i igranje za velike klubove. Počeo sam igrati u Njemačkoj, prvi veliki koraci su bili u Stuttgartu i Bayernu, zatim sam otišao u Englesku gdje sam igrao za Sunderland. Sve to mi je pomoglo da steknem iskustvo, nekad je bilo bolje, nekad lošije, ali sad sam mnogo zreliji nakon što sam prošao spomenute klubove - rekao je Dajaku za službene stranice kluba.

Dajaku je u Splitu najavljen kao pojačanje, navijači očekuju da bi mogao biti i ono pojačanje koje bi često moglo donositi prevagu, a gledajući njegov igrački pedigre postoji mogućnost da se takvo što dogodi. Kao što je već i sam naglasio, svoju nogometnu karijeri je počeo u Stuttgartu, gdje je posebno impresionirao u mlađim kategorijama. Najviše se istaknuo kad je igrao u U-17 Bundesligi, gdje je u dresu Stuttgarta u jednoj sezoni 21 utakmici zabio 23 pogotka i dodao osam asistencija. Tada je privukao interes i onih najboljih u Njemačkoj, što je i potvrđeno nakon još jedne godine u Stuttgartu, budući da ga je 2019. u svoje redove doveo najbolji njemački klub - Bayern.

U Münchenu je Dajaku nastupao za različite kategorije bavarskog velikana, od U-19 momčadi, preko B momčadi, pa sve do seniorske momčadi za koju je uspio u sezoni 2019./2020. upisati dva nastupa kad je trener bio Hansi Flick. Zanimljivo, u ta dva kratka nastupa za Bayern jednom je nastupio kao desno krilo, što mu je primarna pozicija, a jednom na mjestu lijevog bočnog. Činjenica da je kroz mlađe kategorije Bayerna uspio doći do minuta u velikoj Bundesligi već sama puno govori o njegovim igračkim kvalitetama i potencijalu. Osim Bayerna, nastupe u Bundesligi je Dajaku upisivao i za Stuttgart prije dolaska u Bayern, te za Union Berlin gdje je otišao na kratku posudbu iz Bayerna.

Tijekom svoje mlade karijere ima i dobar reprezentativni životopis, barem što se mlađih kategorija tiče. Dajaku je nastupao za moćne mlade selekcije njemačke reprezentacije, od U-17 pa sve do U-20 uzrasta, te je pri tome skupio 23 utakmice. Najviše je briljirao u U-19 reprezentaciji za koju je u samo šest nastupa uspio postići tri pogotka.

Nakon igranja u Njemačkoj Dajaku se odlučio okušati u redovima engleskog palog velikana Sunderlanda, gdje je igrao u trećem i drugom rangu engleskog nogometa. Ukupno je u 37 utakmica za klub sa Stadiona svjetlosti upisao četiri pogotka i četiri asistencije. Protekle sezone bio je u posudbi u švicarskom St. Gallenu i nije se baš naigrao, ali tvrdi da pun elana dolazi u redove Hajduka te da je informiran o klubu u koji dolazi.

- Imam puno prijatelja u Hrvatskoj, znam puno o Hajduku, njegovim navijačima i zaista sam sretan što sam ovdje. Već od prije znam Sahitija koji je iz moje zemlje, znam za Livaju koji je igrao za Hrvatsku reprezentaciju. Sretan sam zbog dolaska u Hajduk, dat ću sve od sebe na terenu i nadam se da ćemo svi zajedno imati odličnu sezonu - prvi su Leonovi dojmovi nakon potpisa za Bijele.

Osim spomenutog Emira Sahitija, Hajduk u svojem službenom kadru nema niti jednog pravog krilnog napadača. Na te pozicije se mogu, naravno, prebaciti igrači poput Mlakara, Pukštasa i Benrahoua, ali bijelima očito nedostaje igrača koji bi brzinom i širinom mogli donijeti novu dimenziju Hajdukovoj igri, čime bi odmah bili opasniji na širim prostorima.

Danas je Dajaku debitirao u 1:1 remiju protiv slovačkog Spartaka i s nekoliko prodora i ubačaja pokazao dio svojih kvaliteta. On je, istini za volju, trenutno relativna nepoznanica. Vrhunska mlada karijera upućuje na to da bi se moglo raditi o velikom igraču za razinu HNL-a. dok protekle dvije epizode u Sunderlandu, a pogotovo St. Gallenu ukazuju na to da bi dovođenje Leona ipak moglo biti veliki rizik. Činjenica da je transfer dosta nepredvidiv ga čini i zanimljivim, a Dajaku će, bila očekivanja navijača viša ili niža, na svojim leđima u Splitu imati velik pritisak.