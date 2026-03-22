INCIDENT

Premier liga pokrenula istragu o rasizmu na utakmici Newcastlea i Sunderlanda

Premier League - Newcastle United v Sunderland
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.03.2026.
u 19:22

Incident se dogodio početkom drugog poluvremena "Tyne-Wear" derbija, okršaja Newcastle Uniteda i Sunderlanda, klubova koji su jedan od drugog udaljeni svega 17 km

Vodstvo engleske Premier lige pokrenulo je istragu o rasističkim incidentu za vrijeme nedjeljne utakmice između Newcastle Uniteda i Sunderlanda (1-2).

Incident se dogodio početkom drugog poluvremena "Tyne-Wear" derbija, okršaja Newcastle Uniteda i Sunderlanda, klubova koji su jedan od drugog udaljeni svega 17 km.

Utakmica je nakratko prekinuta zbog antirasističkog protokola nakon što je igrač Sunderlanda Lutsharel Geertruida prijavio diskriminirajuće vrijeđanje od strane domaće publike. Premier liga je potvrdila kako je pokrenula istragu.

"Utakmica između Newcastle Uniteda i Sunderlanda privremeno je prekinuta tijekom drugog poluvremena nakon prijave o diskriminirajućem zlostavljanju iz publike, usmjerenom prema Lutsharelu Geertruidi iz Sunderlanda," navodi se u priopćenju lige.

"Ovo je u skladu s protokolom Premier lige protiv diskriminacije na terenu. Incident na St James' Parku sada će biti u potpunosti istražen. Nudimo punu podršku igraču i oba kluba," dodaje se.

Newcastle United također je ponudio podršku 25-godišnjem nizozemskom obrambenom igraču.

"Naš stav je jasan, ne toleriramo diskriminaciju bilo kojeg oblika. Surađivat ćemo s vlastima kako bismo proveli potpunu istragu i osigurali da se sve osobe identificiraju i pozovu na odgovornost," kazao je glasnogovornik Newcastlea.

