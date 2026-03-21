U povijesti Premiershipa jedan je rekord trajao najduže! Dugo ga je držao omiljeni vam lik

Utrka za najboljeg asistenta tijekom jedne sezone Premier lige je čudna i nepredvidiva, tako je pokazala povijest. Rekord Thierryja Henryja od 20 asistencija u sezoni 2002.-2003. trajao je 17 godina, a dostigao ga je Kevin De Bruyne koji je uspio dostići Henryjev učinak u 38 utakmica.

Ove godine, vodeći kandidat za rušenje rekorda je Bruno Fernandes, koji je dosegao 16 asistencija, čime je nadmašio Davida Beckhama po broju asistencija među igračima Manchester Uniteda u jednoj sezoni Premier lige. Prošle sezone, Bukayo Saka je za Arsenal imao 10 asistencija u 13 utakmica, ali nakon toga nije upisao niti jednu u sljedeće dvije trećine sezone. U jednom trenutku, Mohammed Salah je zabilježio 17 asistencija u 28 utakmica za Liverpool, ali je tom sjajnom učinku uspio dodati samo jednu asistenciju u posljednjih 10 utakmica.

Tijekom posljednjih nekoliko godina, mnogi su igrači bili na putanji prema rekordu asistencija u Premier ligi, samo da bi pali čim bi im se ukazala prilika da ga sruše. Zapravo, postalo je prilično normalno da jedan od vodećih napadača Premier lige započne sezonu s bogatom kreativnom formom. De Bruyne je 2022. godine započeo sezonu s devet asistencija u devet utakmica. Mohamed Salah je 2021. godine dosegao devet asistencija u 15 utakmica. Godinu prije, Harry Kane je imao 10 u 11 utakmica. Vratimo se još dalje, Mesut Özil je imao 15 asistencija u 17 utakmica 2015. godine, Cesc Fabregas 13 u 18 utakmica 2014. godine.

U drugim primjerima, stagnacije mogu izgledati neobjašnjive. Sezona 2015.-16. zauvijek će se pamtiti u engleskom nogometu kao godina kada je Leicester City osvojio ligu, ali za navijače Arsenala to je sezona u kojoj su propustili zlatnu priliku vratiti naslov. Njihov pad u drugoj polovici sezone odražava se u Özilovoj dramatičnoj stagnaciji, sa samo dvije asistencije zabilježene između početka siječnja i kraja travnja, nakon što je u novu godinu ušao s 15 asistencija. No, ipak, možda značajniji pad te godine dogodio se kod napadača Oliviera Girouda, koji je od siječnja do svibnja odigrao 15 utakmica zaredom bez postignutog gola u Premier ligi.

Henryjeva sezona s 20 asistencija još je spektakularnija kada se uzme u obzir da je francuski napadač također postigao 24 pogotka, a igrao je u vrijeme kada se broj asistencija nije fiksirao kao sada. Za Henryja, čisto zadovoljstvo nesebičnim pomaganjem suigračima motiviralo je njegovih osam asistencija u posljednje četiri utakmice sezone.