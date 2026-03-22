Tudora žestoko napali nakon što je doživio debakl: 'Rekao sam vam da je prevara, najgori je ikada'

Nogometaši Tottenhama, koje vodi hrvatski trener Igor Tudor, doživjeli su novi poraz u engleskoj Premier ligi te je njihov status u eliti pod sve većim upitnikom.

U dvoboju izravnih konkurenata za ostanak u Premier ligi Nottingham Forest je pobijedio u Londonu Tottenham s 3-0. Ako postoji neka dobra vijest za Tudora i Tottenham jest poraz West Hama kod Aston Ville od 0-2. Tottenham je i dalje iznad opasne zone ispadanja, ali ima samo bod više od West Hama. Nottingham Forest je nedjeljnom pobjedom preskočio sastav kojeg vodi hrvatski strateg.

Tottenham je dobro otvorio utakmicu 31. kola. Napadao je i stvarao prilike, a najbolju je propustio Tel koji je pogodio vratnicu suparničkih vrata. Šok za domaće navijače uslijedio je u 45. minuti kada je Igor Jesus, nakon kornera, glavom pogodio za 1-0.

Bezuspješno se Tottenham u nastavku pokušao vratiti u utakmicu, a novi je udarac primio u 62. minuti kada je Gibbs-White, neometan s deset metara, pogodio za 2-0. Sve je zaključeno golom Awoniyija u 87. minuti za konačnih 3-0 Nottingham Foresta.

Već prije završetka utakmice, oglasio se Jamie O'Hara, bivši veznjak Tottenhama i najžešći kritičar Igora Tudora. Nakon što je ranije prozivao Tottenham i inzistirao da se Tudoru ekspresno uruči otkaz, ovoga puta oglasio se na X-u s objavom u sličnom tonu.

- Igor Tudor je najgori angažman u povijesti Spursa. Rekao sam vam da je prevara. Lange, Vinai i Tudor moraju odmah dobiti otkaz - napisao je O'Hara na X-u, a u objavi prije te ustvrdio je da je 'gledanje Tottenhama gore iskustvo od razvoda braka'.