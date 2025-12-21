Otkrivamo za koliko je novca prodan najskuplji nogomenti dres

Svijet kolekcionarstva prepun je fascinantnih predmeta, od rijetkih poštanskih maraka do umjetničkih djela neprocjenjive vrijednosti. Međutim, posljednjih godina jedno je područje doživjelo pravu eksploziju, pretvarajući strast navijača u ozbiljno investicijsko tržište. Riječ je o sportskoj memorabiliji, a unutar tog svemira, sveti gral za kojim tragaju tisuće kolekcionara diljem svijeta jest dres nošen na utakmici. Vrijednost takvih predmeta ne mjeri se samo sportskim značajem, već i rijetkošću, pričom koju nose i, naravno, imenom igrača koji ga je nosio. Aukcijske kuće bilježe sve veći interes i cijene koje dosežu astronomske razine, a borba za posjedovanjem dresa s neke legendarne utakmice postaje jednako uzbudljiva kao i sama utakmica.

Analiza liste deset najskuplje prodanih nogometnih dresova nošenih na utakmicama otkriva trend koji nije teško predvidjeti, ali čije su razmjere svejedno zapanjujuće. Čak sedam od deset mjesta na ovoj prestižnoj listi zauzimaju dresovi Cristiana Ronalda i Lionela Messija. Njihovo rivalstvo, koje je obilježilo gotovo dva desetljeća nogometa, jednostavno se preselilo na novo bojište, ono aukcijsko. Svaki njihov potpis, svaki gol i svaki trofej povećavali su vrijednost predmeta povezanih s njihovim karijerama, a dresovi koje su nosili u ključnim trenucima postali su statusni simboli za najbogatije kolekcionare.

Na samom vrhu, kao neprikosnoveni kralj ovog tržišta, nalazi se Cristiano Ronaldo. Njegov dres portugalske reprezentacije, nošen u utakmici protiv Mađarske odigranoj 14. listopada 2025. godine, prodan je za nevjerojatnih 62.600 eura. Ta cijena postavlja novi standard i svjedoči o Portugalčevoj neprolaznoj popularnosti. Ovaj konkretan komad vjerojatno je postigao takvu cijenu zbog specifičnog trenutka u karijeri velikana, možda jedne od posljednjih velikih reprezentativnih predstava, što mu daje dodatnu auru ekskluzivnosti i nostalgije. Njegova tržišna moć ne staje tu; na listi se nalaze i dva njegova dresa iz drugog mandata u Manchester Unitedu. Onaj iz utakmice protiv Aston Ville dosegao je cijenu od 45.000 eura, dok je još jedan iz 2021. godine prodan za 43.200 eura.

I dok Ronaldo drži vrh, Lionel Messi dominira brojnošću. Njegova čak četiri dresa na listi deset najskupljih svjedoče o jednakoj, ako ne i raširenijoj potražnji. Zanimljivo je da svi ti dresovi potječu iz njegove pariške ere, perioda koji je za mnoge njegove obožavatelje bio kontroverzan, ali koji je s kolekcionarske strane stvorio potpuno novu i iznimno traženu nišu. Najskuplji među njima je onaj s njegove debitantske utakmice za PSG protiv Reimsa 29. siječnja 2023., koji je postigao cijenu od 55.000 eura. Odmah iza njega su dresovi s utakmica protiv Bayerna u Ligi prvaka (50.500 eura), Angersa (43.600 eura) i Strasbourga (42.800 eura).

Iako su Ronaldo i Messi u svojoj ligi, lista najskupljih dresova otkriva i drugi ključni faktor koji formira cijenu, a to je važnost same utakmice. Dresovi nošeni u finalima velikih natjecanja imaju poseban status. Dokaz tome je dres Marquinhosa iz finala Lige prvaka 2025. godine između PSG-a i Intera, koji je prodan za vrtoglavih 55.200 eura, smjestivši se na visoko drugo mjesto. Sličan primjer je i dres Son Heung-Mina iz finala Europske lige 2025. između Tottenhama i Manchester Uniteda, koji je dosegao cijenu od 48.900 eura. Na listi se našao i gruzijski čarobnjak Khvicha Kvaratskhelia, čiji je dres iz istog finala Lige prvaka kao i Marquinhosov prodan za 42.200 eura.

Što, dakle, jedan komad tkanine čini toliko vrijednim? Osim imena igrača i važnosti utakmice, u igri je niz drugih faktora. Rijetkost je ključna; dresovi s posebnim oznakama, poput onih za finala ili obljetnice, proizvode se u ograničenim serijama, a oni koje su igrači doista nosili na terenu postoje u svega nekoliko primjeraka. Stanje dresa također igra ulogu, iako, paradoksalno, tragovi igre poput mrlja od trave ili blata mogu povećati njegovu autentičnost i vrijednost. Priča koja stoji iza dresa često je najvažniji element. Je li u njemu postignut rekordni gol? Je li nošen tijekom dramatičnog preokreta? Je li to bio nečiji debi ili oproštaj? Svaki takav narativ dodaje slojeve vrijednosti koji ga pretvaraju iz običnog odjevnog predmeta u povijesni artefakt.

Tržište sportske memorabilije ne pokazuje znakove usporavanja. Ono što je nekad bio hobi, danas je legitimna alternativna investicija, a cijene dresova najvećih zvijezda vjerojatno će nastaviti rasti. S obzirom na to da se karijere Cristiana Ronalda i Lionela Messija polako bliže kraju, vrijednost njihovih dresova iz najboljih dana, posebice onih nošenih na utakmicama, mogla bi dosegnuti još neslućenije visine. Kolekcionari i investitori već gledaju prema budućnosti, pitajući se tko su sljedeće zvijezde čija će memorabilija dominirati tržištem. Imena poput Kyliana Mbappéa, Erlinga Haalanda ili Judea Bellinghama logični su nasljednici, a njihovi dresovi iz budućih finala i rekordnih utakmica jednog će dana zasigurno zauzeti svoja mjesta na ovakvim listama.