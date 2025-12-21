Naši Portali
I DANAS JE VELIKA ZVIJEZDA

Niko Kranjčar na satu tjelesnog zaigrao nogomet s klincima, legendarni vatreni posjetio osnovce

Autor
Tomislav Dasović
21.12.2025.
u 10:18

Niko je posjetio OŠ Ljubo Babić u Jaski, čijoj je knjižnici donirao knjige i družio se s učenicima i profesorima

I s 41 godinom – Niko Kranjčar ponovno se na barem jedan dan osjećao kao istinska zvijezda, kao u danima svojih nogometnih vrhunaca. Naime, bivši hrvatski reprezentativac s 81 nastupom, nekada lider Dinama i Hajduka, u sklopu programa Kreativnog studija Zvrk "Kultura & Sport" kojem je cilj povezivanje kulturnih sadržaja sa sportskom publikom, Niko je posjetio jaskansku Osnovnu školu Ljubo Babić.

Tom se zgodom družio s mladim nogometašima i nogometašicama Jaske koji su za njega imali pripremljena pitanja o Nikinoj bogatoj karijeri, a iskoristili su priliku za fotkanje i autograme. Niko je u sportskoj dvorani zajedno s učenicima šestog i sedmog razreda sudjelovao na satu tjelesnog, zaigravši nogomet s klincima, a potom je u društvu predsjednice Zvrka Klementine Škrabe posjetio školsku knjižnicu gdje je Zvrk u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske u Jastrebarskom jaskanskoj školi (matičnoj školi i 8 područnih škola) donirao vrijedne knjige.

Prema uzbuđenju koje je cijelo vrijeme vladalo u jaskanskoj školi i ispred nje, vidjelo se kako je Niko Kranjčar u Jaski uvijek rado viđen gost. Cijelo vrijeme boravka u školi bio je okružen djecom, dijelio autograme, fotografirao se s djecom i profesorima, a u obraćanju djeci naglasio je važnost bavljenja sportom, ali i da „nađu vremena za čitanje knjiga koje nisu lektira”.

Niko Kranjčar danas se izvrsno snalazi u ulozi prvog asistenta izbornika reprezentacije do 21 godine Ivice Olića.
Ključne riječi
Jastrebarsko Zvijezda Niko Kranjčar

