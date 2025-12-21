Legenda je proživjela tragediju, u ratu mu je srušena kuća: 'Došli smo i zatekli sve poklano...'

Košarkaška ikona Zagreba, čovjek kojeg su navijači Cibone (tadašnje Lokomotive) prozvali "Sveti Nikola", desetljećima je bio simbol grada. No, devedesete godine donijele su mračnu stranu priče. Nikola Plećaš, prva velika zvijezda hrvatske i jugoslavenske košarke, nedavno je u emotivnoj ispovijesti za podcast "Vida" progovorio o najtežim životnim trenucima, otkrivši kako je zbog svog srpskog podrijetla, koje nikada nije skrivao ni zanijekao, postao marginaliziran u gradu kojem je dao najbolje sportske godine.

Najteži udarac doživio je u ljeto 1995. godine, kada mu je uništena obiteljska kuća u rodnom selu Bruvno u Lici. Sjećanja na te dane i danas su bolna. "Došli smo treći dan nakon Oluje i našli pobijenu stoku, zatvorene pse... Ta kuća nije bila na putu vojsci. U šali volim reći da je to bilo 'oslobođenje'...", gorko je prokomentirao Plećaš, aludirajući na pljačke koje su uslijedile nakon prolaska vojske. Obitelj je, kazao je, sama obnovila devastirano imanje, ne čekajući pomoć države.

U Zagrebu ga je čekala drugačija, ali jednako teška bitka za egzistenciju. Bio je bez posla punih četrnaest godina, a vjeruje da je razlog ležao u odluci s početka rata. "Jako su mi zamjerali što sam 1991. prihvatio biti šef struke u banjalučkom Borcu. To mi prigovaraju i danas, ali ne spominju da me godinama nisu htjeli zaposliti", objasnio je. Ipak, ističe da u Zagrebu nikada nije doživio fizičko maltretiranje, vjerujući da ga je od toga zaštitila golema sportska popularnost koju je uživao.

Koliko je situacija bila teška, svjedoči i ponuda koju je s teškim srcem odbio. Tadašnji srbijanski predsjednik Boris Tadić ponudio mu je preseljenje u Beograd i nacionalnu mirovinu. Iako je bio bez ikakvih primanja, Plećaš je to odbio. "Imam veliku obitelj, i sa svoje i sa ženine strane. Plašio sam se da će se to politički, pa i fizički, odraziti na osobe koje su sa mnom u kontaktu. To je bio osnovni razlog zašto nisam pristao", otkrio je, pokazavši nevjerojatnu odanost obitelji koja je ostala u Hrvatskoj.

Apsurdi su ga pratili i ranije. Iako ovjenčan olimpijskim, svjetskim i europskim medaljama, reprezentativna karijera naglo mu je prekinuta uoči Igara u Montrealu 1976. zbog bizarne reklame za čaj. Godine su ipak donijele svojevrsnu pravdu, kada mu je predsjednik Stjepan Mesić dodijelio Državnu nagradu "Franjo Bučar", a bivši gradonačelnik Milan Bandić konačno osigurao posao u gradskoj upravi. Danas Plećaš živi mirno u svom Zagrebu. "Biti legenda je lijepo, ali od toga se ne živi. Ipak, pažnja ljudi na ulici godi", zaključio je "Sveti Nikola".