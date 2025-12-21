Jelena Dokić s dečkom pobjegla na Bali, uživa nakon lažne vijesti o trudnoći

Jelena Dokić otputovala je na još jedan romantični odmor sa svojim dečkom Yaneom Veselinovim. Bivša 42-godišnja tenisačica njezin partner stigli su proteklog vikenda na Bali kako bi blagdansko razdoblje proveli zajedno na tropskoj lokaciji. Kako prenosi Daily Mail, par je djelovao opušteno dok su prolazili terminalom zračne luke gurajući nekoliko komada prtljage. Jelena je za let odabrala ležernu kombinaciju, nosila je široku bijelu majicu s kapuljačom i crne hlače. Bez šminke, sportašica je pokazala svoju prirodnu ljepotu, a svoju plavu kosu podigla je s lica. Njezin partner Yane također je bio ležerno odjeven u svijetloplavu polo majicu, traperice i kapu u istoj boji.

Ovaj odmor dolazi nedugo nakon što je Jelena oštro osudila lažnu objavu na društvenim mrežama u kojoj se tvrdilo da s dečkom čeka dijete. Podijelila je objavu generiranu umjetnom inteligencijom na svom Instagramu i odlučno demantirala te tvrdnje. 'Nije istina, lažne vijesti. Nevjerojatno je do koje će mjere neki mediji i lažne vijesti ići kako bi fotošopirali ili koristili umjetnu inteligenciju i izmislili nešto tako ozbiljno', napisala je. 'Usput, ovo čak ni ne sliči na mene, pa ste se mogli barem malo više potruditi s fotošopom. Smiješno, ali i zabrinjavajuće u kakvom svijetu živimo da se stvara ovakva lažna fotografija', dodala je. Lažna objava sadržavala je fotografiju Jelene i Yanea kako drže sliku ultrazvuka i nasmijani poziraju pred kamerom.

Osim borbe s dezinformacijama, Jelena je nedavno obavijestila svoje pratitelje o svom zdravstvenom stanju, i to samo tjedan dana nakon operacije kojom joj je uklonjena izraslina na maternici. Bivša teniska profesionalka primljena je u bolnicu Royal Women's Hospital u Melbourneu kako bi joj uklonili dobroćudni fibrom. Ubrzo nakon zahvata, podijelila je sretnu objavu na Instagramu, pokazujući da se dobro oporavlja. Na slici se vidi kako sportska komentatorica upija sunce uz vodu, štiteći oči sunčanim naočalama. Privila se uz partnera Yanea za selfie, a par je na fotografiji pokazao široke osmijehe. 'Prvi izlazak i šetnja nakon operacije. S mojom ljubavi @yanedonist', napisala je Jelena u opisu slike.

Šokantnu vijest o operaciji Jelena je s obožavateljima podijelila prije dva tjedna, nakon što je podvrgnuta zahvatu uklanjanja 'velike' izrasline na maternici. U dugačkoj poruci na Instagramu otkrila je da je imala fibrom, dobroćudnu izraslinu, koji je uspješno uklonjen. 'Operacija uklanjanja fibroma je gotova', započela je uz dvije fotografije na kojima leži u bolničkom krevetu. 'Upravo sam imala operaciju uklanjanja velikog fibroma i sve je prošlo dobro. Malo me bole četiri reza na trbuhu, ali sve je to normalno i sada se oporavljam. Malo ću usporiti, ali vrlo brzo ću ponovno biti na nogama.'

Jelena je nastavila svoju objavu ističući kako želi 'podići svijest' o problemu s kojim se susreće 'čak 70 posto žena do 50. godine života'. Objasnila je kako fibromi na neke žene neće uopće utjecati, dok će druge imati jake bolove i krvarenja, ovisno o tome gdje se fibrom nalazi i koliko je velik. 'Molim vas, idite na preglede, redovite ginekološke kontrole i ako ikada osjetite da nešto nije u redu ili vas boli, nemojte to zanemariti, već se obratite svom liječniku', apelirala je. 'Također, uvijek se borite za svoje zdravlje bez obzira na sve, jer se ovi i drugi reproduktivni problemi žena ponekad mogu olako odbaciti', zaključila je svojom snažnom porukom.