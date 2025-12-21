'To su tri žalosne riječi!': Stav Zvone Bobana o poruci Boysa prema gradonačelniku odavno je jasan

Sjeverna tribina maksimirskog stadiona bila je u subotu, na utakmici protiv Lokomotive, poprište dvaju potpuno različitih prizora. Prvi, spektakularan i povijesni, dogodio se na samom početku kada su Bad Blue Boysi impresivnom koreografijom s likom kralja Tomislava i latinskim natpisom "In principio erat regnum" (U početku bijaše kraljevstvo) obilježili 1100. godišnjicu krunidbe prvog hrvatskog kralja. No, pred kraj utakmice, koju je Dinamo dobio s 2:0 pred nešto više od šest tisuća gledatelja, uslijedio je drugi čin. Prvo je podignut transparent s natpisom "Za dom spremni", a nedugo zatim i poruka "I kaj ćemo sad, gradonačelniče?". Adresat je bio jasan: zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a poruka je bila izravna reakcija najvatrenijih navijača na njegovu najavu da neće dopustiti koncerte Marka Perkovića Thompsona u gradskim prostorima ako se na njima bude koristio sporni pozdrav s početka pjesme "Bojna Čavoglave".

U ovakvim situacijama, koje redovito prelaze granice sporta i zadiru duboko u polje politike i društvenih prijepora, javnost s nestrpljenjem očekuje reakciju kluba. Međutim, iz Dinama zasad vlada muk. Jednako tako, nije se oglasio ni Zvonimir Boban, legendarni kapetan i jedna od najvećih ikona u povijesti kluba. Ipak, Bobanov službeni komentar na subotnje događaje zapravo i nije potreban, jer je on svoj nedvosmislen i čvrst stav o korištenju spornog pozdrava iznio davno, u maniri koja ne ostavlja nimalo prostora za dvojbu ili različita tumačenja. Dogodilo se to u velikom, antologijskom intervjuu koji je 2015. godine dao Miljenku Jergoviću u Jutarnjem listu, a koji je i danas jednako aktualan.

U tom iscrpnom razgovoru, Boban se dotaknuo niza osjetljivih tema, a na pitanje o pozdravu "Za dom spremni", koji je u to vrijeme bio aktualan zbog skandala nogometaša Joea Šimunića, odgovorio je bez imalo oklijevanja i kalkulacija. Njegova definicija tog pozdrava bila je kratka, ali razorna. "To su tri žalosne riječi", kazao je Boban, ne tražeći nikakva opravdanja niti pokušavajući relativizirati povijesni kontekst. Nije se zaustavio na tome, već je nastavio s rečenicom koja bi se trebala urezati u pamćenje svima koji taj pozdrav pokušavaju normalizirati ili opravdavati domoljubljem. "Istina je da se ubijao i deportirao nedužni svijet pod te tri žalosne riječi!", bio je jasan Boban, pokazavši moralnu hrabrost i intelektualnu čestitost koja često nedostaje u javnom prostoru.

Tada se izravno obratio i Šimuniću, poručivši mu da mora "odrasti" i odvojiti se od "zabludjelog australsko-hrvatskog djeteta" koje uzvikuje takve parole. Postavio je ključno pitanje koje odjekuje i danas, nakon poruka s maksimirskog sjevera: zar se ljubav prema Hrvatskoj ne može iskazati na milijun drugih načina, umjesto kroz "suludi i inkriminirani 'Za dom spremni'"? Boban je zaključio kako takvo skandiranje nanosi neizmjernu štetu ne samo pojedincu koji ga izgovara, već i ugledu cijele države u svijetu, čineći je taocem najmračnijeg dijela njezine prošlosti.

Ono što Bobanovim riječima iz 2015. godine daje dodatnu snagu i vjerodostojnost jest politički kontekst u kojem su izrečene. U istom intervjuu, Boban, kojeg se u javnosti često percipira kao ikonu s konzervativnim uvjerenjima, otkrio je kako na tada predstojećim parlamentarnim izborima svoj glas namjerava dati lijevoj koaliciji, pohvalivši pritom rad tadašnjeg premijera Zorana Milanovića. Taj detalj nepobitno dokazuje da njegova osuda ustaškog pozdrava nije bila plod dnevnopolitičkog svrstavanja ili dodvoravanja nekoj političkoj opciji, već rezultat dubokog osobnog uvjerenja i moralnog stava koji nadilazi bilo kakve ideološke podjele. Dok se čeka hoće li se klub oglasiti o porukama svojih navijača, riječi njegove najveće legende izrečene prije gotovo deset godina stoje kao jasan i nepromijenjen stav.