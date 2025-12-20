Naši Portali
'LETJELI SU UPALJAČI...'

Najveća ljubav Toše Proeskog otkrila neispričanu priču: U Splitu me nisu htjeli ni pozdraviti

Autor
Damir Mrvec
20.12.2025.
u 21:57

Andrijana Budimir bila je prva srpska rukometašica koja je zaigrala a hrvatski klub nakon Domovinskog rata. Bila je članica Podravke u sezoni 2003/2004. Njezin igrački put vodio ju je kroz najjače europske lige, od matičnog Napretka iz Kruševca, preko  Podravke Vegete, do španjolskog CBM Astroc Sagunta Na krov Europe popela se s dva različita kluba. Prvi put je titulu Lige prvaka podigla 2002. godine u dresu makedonskog Kometala Gjorče Petrov, a tri godine kasnije, 2005., ponovila je nevjerojatan uspjeh, ovoga puta s danskim velikanom Slagelseom.

Igrala je za Srbiju i Crnu Goru na svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj 2003. godine. U Splitu je njezina reprezentacija pobijedila Hrvatsku s 28:24, a u razgovoru za Mondo Budimir se prisjetila tih dana: 

- Bila je jedna situacija koja je ružna. Osam igračica Hrvatske tada je igralo sa mnom u Podravci. Na pozdravljanju mi protiv njih i njih pet se sa mnom se nisu pozdravile. I ja im kažem: 'Jeste vi normalne, za dva tjedna se vraćam u klub! Poslije tog SP-a sam na prvi trening u Koprivnici došla potpuno obučena, za inat. To je više bilo moje nezadovoljstvo jer sam ja njihov suigrač. Nebitno je za koga igram, sa mnom su te igračice dvaput dnevno. Sad sa mnom da se ne pozdraviš jer sam kao Srpkinja... Smiješno mi je, iskreno. Mi smo tada pobijedili Hrvatsku usred Splita. Poletjelo je jedno pet tisuća upaljača. Pazi, mi smo žene. Bez obzira, nije baš... Ali i to je dio sporta – priča Andrijana Budimir.

Inače, te godine su za Hrvatsku iz Podravke igrale Tatari, Hodak, Franić, Vresk, Sirovec, Golubić, Stančin Knezović. Rođena 1980. godine u Osijeku, bila je žena s kojom je makedonski pjevač Toše Proeski planirao budućnost, sve dok njihove snove nije prekinula stravična prometna nesreća kod Nove Gradiške u listopadu 2007. godine. Nakon tragedije koja ju je zavila u crno, Andrijana se potpuno povukla iz javnog života, noseći se s tugom daleko od medijskih reflektora koji su secirali svaki njezin korak i svaku suzu.  Njihova ljubavna priča bila je intenzivna i ispunjena planovima. U vezi su bili od 2002. godine, a nakon kraćeg prekida zbog obaveza i česte razdvojenosti, vezu su obnovili u siječnju 2007., svega nekoliko mjeseci prije tragedije. Planirali su vjenčanje i osnivanje obitelji, a o dubini njihovih osjećaja svjedoči i posljednja poruka koju je Toše poslao upravo njoj, a koja i danas izaziva duboke emocije. 

- Jedinstvena moja princezo, mnogo te volim, pa ću te čuvati i u snu. Sve ima smisla otkad si se vratila u moj život. Volim te, napisao je pjevač u poruci 

Andrijana Budimir je nakon igračke karijere osnovala vlastitu rukometnu školu gdje radi s mladim nadama. No, njezin povratak sportu obilježio je i povijesni trenutak. Postala je trenerica muške ekipe rukometnog kluba Skopje, čime se upisala u povijest kao prva žena na čelu muškog rukometnog tima u Sjevernoj Makedoniji. Nakon dokazivanja u radu s mlađim kategorijama i povijesnog izleta u muški rukomet, u srpnju 2025. godine stigao je novi, veliki izazov. Andrijana Budimir preuzela je ulogu šefice stručnog stožera ženske ekipe RK Vojvodina iz Novog Sada. 
Ključne riječi
Koprivnica Podravka Toše Proeski Andrijana Budimir rukomet

Avatar Idler 3
Idler 3
22:26 20.12.2025.

Čudno srpsko i ime i prezime ?

