YouTuber popio brutalni nokaut pa se javio iz bolnice: 'Dvostruka fraktura čeljusti'

Dugo očekivani meč u Miamiju donio je ishod koji su mnogi predviđali. Bivši svjetski prvak Anthony Joshua pobijedio je youtubera Jakea Paula nokautom u šestoj rundi. Paul (28) je pokazao hrabrost, preživjevši nekoliko nokdauna, no presudio mu je razoran desni kroše. Bio je to njegov drugi poraz u karijeri, ali prvi prekidom.

Posljedice udarca bile su vidljive odmah. Paul je još u ringu, pljuvajući krv, rekao kako sumnja da mu je čeljust slomljena. Njegove sumnje su se potvrdile. U bolnici mu je dijagnosticirana dvostruka fraktura, ozljeda koja je česta u borilačkim sportovima. Prema procjenama liječnika, čeka ga pauza od četiri do šest tjedana.

Unatoč teškoj ozljedi, Paul nije izgubio smisao za humor. Sam se odvezao u bolnicu i javio pratiteljima na društvenim mrežama. Objavio je rendgensku snimku uz poruku: "Dvostruka fraktura čeljusti. Dajte mi Canela za deset dana." Podijelio je i video iz bolničkog kreveta u društvu brata Logana, poručivši fanovima da je dobro.

Iako ga je uvjerljivo pobijedio, Anthony Joshua nije štedio riječi hvale. "Jake ima srce i duh. Mnogi borci nisu htjeli ući u ring sa mnom, a on jest. Skidam mu kapu", izjavio je Joshua. Paul je poraz prihvatio sportski, nazvavši ga "lijepim degenekom". Najavio je da će se nakon oporavka vratiti boksu u svojoj prirodnoj, kruzer kategoriji, s ciljem napada na svjetsku titulu.